Resulta complicado hablar en las calles de Beirut con el doctor Ghassam Abu Sitta (Kuwait, 1969). La gente le saluda y abraza y da gracias ... por su trabajo a este reconocido cirujano plástico británico palestino especializado en conflictos armados. El doctor Abu Sitta ha pasado por Yemen, Irak, Siria y, sobre todo, Palestina, donde ha trabajado en cada gran crisis, desde la I Intifada, hasta la guerra que sufre Gaza desde el 7 de octubre.

Desde que salió de la Franja denuncia lo que considera «un genocidio en toda regla» por parte Israel, una posición que le costó la prohibición de entrada a países como Alemania y Francia, donde había sido invitado para contar su experiencia. Su sueño desde que salió de Gaza es tratar a niños heridos y ayudarles a rehacer sus vidas y ya ha conseguido que el primero llegue a Beirut.

- ¿Cómo recuerda el 7 de octubre de 2023?

- Me levanté de la cama y en cuanto vi las noticias me di cuenta de que estábamos a las puertas de una guerra a gran escala, que iba a ocurrir muy grave. Me puse en contacto con Médicos Sin Fronteras (MSF) y volé a Egipto de forma inmediata. El lunes a primera hora ya estaba en Ciudad de Gaza y pasé allí 43 días.

- ¿Cuál fue la lección que extrajo de esos días de trabajo?

- Fueron la forma de comprobar en primera persona que esto no es una guerra, es un genocidio. La diferencia entre una y otro es la misma que entre un una inundación y un tsunami, aparentemente son los mismo, pero la escala es muy diferente. A nivel personal, tengo experiencia en conflictos y como médico estoy acostumbrado a recibir a heridos en hospitales en situaciones complicadas, el problema en Gaza es que como médico eres también objetivo y puedes convertirte en uno de los heridos o muertos en cualquier instante. Se han cruzado todas las líneas rojas e incluso ha matado a médicos con sus familias cuando estaban en sus casas. El mensaje es que tienen vía libre para todo.

- ¿Hubo alguna intervención particularmente dura?

- Un día tuve que realizar seis amputaciones a niños, nunca me habían tocado tantos casos en un solo día. Fue muy duro y lo recordaré cada día de mi vida. No podemos olvidar que han muerto más de 14.000 niños y más de 12.000 han resultado heridos, de ellos más de 5.000 han sufrido amputaciones.

Futuro «Hay que acabar con este genocidio o se convertirá en la forma de guerra que otros apliquen en nuevos conflictos»

Una máquina de matar

- ¿Cuál es la situación de los hospitales en la Franja un año después?

- Israel ha destruido de forma sistemática el tejido sanitario y tras la toma de Rafah no permite la entrada de medicina o equipamiento para los centros médicos. Todo es cada vez más difícil. En estos doce meses los israelíes han creado una máquina de matar que garantice que el genocidio no pare. Tenemos muertos por bombas y muertes silenciosas por epidemias, enfermedades y hambre. Todo ello con 17 de los 36 hospitales funcionando de manera parcial. La cifra final de muertos será mucho mayor de los 41.000 que recoge ahora el ministerio de Salud.

- ¿Cómo ve el futuro?

- No pierdo la esperanza porque por el bien de la humanidad hay que acabar con este genocidio, de lo contrario se convertirá en la forma de guerra que otros apliquen en nuevos conflictos. El plan de Netanyahu es una guerra regional a gran escala para redibujar las fronteras de Oriente Medio y tiene el apoyo de Occidente, que es quien aporta las bombas.

- De momento ya ha comenzado la invasión de Líbano…

- Y aplica la misma estrategia de Gaza, en Líbano se repetirá lo que hemos visto en la Franja. En estos últimos días hemos visto ataques a personal médico, 28 paramédicos y doctores muertos, órdenes de evacuaciones masivas… Es el mismo patrón de actuación.

Víctimas «Hay muertos por bombas y muertes silenciosas por epidemias, enfermedades y hambre»

- ¿Piensa regresar a Gaza?

- Ahora no permiten la entrada a médicos que tengamos raíces palestinas. Hay que recordar que tampoco permiten la entrada de periodistas y el motivo es claro, quieren ocultar las evidencias de sus crímenes. El pueblo palestino sufre una segunda 'nakba' (catástrofe en árabe, es la forma de referirse a la creación del Estado de Israel y la expulsión de cientos de palestinos de sus tierras).