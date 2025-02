Netanyahu intenta retomar el diálogo y liberar a los rehenes de Gaza

Tan solo 72 horas después del asesinato de Ismael Haniye en Teherán, Israel envió una delegación de alto nivel a El Cairo para retomar las ... negociaciones sobre Gaza. El portal Walla indicó que los jefes del Mossad, David Barnea, y Shin Bet, Ronen Bar, se reunieron con el jefe de la Inteligencia egipcia, Abbas Kamel, y altos funcionarios militares de este país. El objetivo de los israelíes sería avanzar en el acuerdo para la liberación de los rehenes y estudiar la mejor manera de reabrir el paso de Rafah, la puerta principal de ayuda a la Franja, cerrado por el ejército desde hace meses.

No hubo reacción oficial por parte de Hamás, que el viernes dio por congelado un proceso negociador que lideraba Haniye. El anterior jefe negociador, Saleh Al Arouri, también fue asesinado por los israelíes en enero en Beirut.

El sorpresivo movimiento diplomático del Estado judío se produjo en medio de la creciente incertidumbre ante la respuesta que dará Irán al asesinato del líder político de Hamás en Teherán y después de una tensa reunión entre Benjamín Netanyahu y los máximos responsables de la seguridad del país. El Canal 12 informó que el jefe del Mossad, quien lidera las negociaciones del lado israelí, recordó al primer ministro que había un acuerdo listo y que Israel debía aceptarlo. Un acuerdo por fases que hizo público en su día Joe Biden, pero que Benjamín Netanyahu se resiste a poner en marcha.

La cúpula de seguridad del país, al igual que Estados Unidos, instó al jefe del Gobierno hebreo a aprovechar el momento generado por los asesinatos de Haniye y el jefe militar de Hizbolá en Beirut para poner en marcha el acuerdo de alto el fuego y traer a los cautivos vivos de vuelta a casa. El Canal 12 aseguró que el primer ministro respondió a gritos a los jefes de seguridad, golpeó la mesa de reuniones y les dijo que eran pésimos negociadores. En los medios locales también apuntaron a la inminente destitución del ministro de Defensa, Yoav Gallant, por las fuertes discrepancias sobre la estrategia en Gaza.

15 muertos al menos dejó este sábado un bombardeo de Israel sobre una escuela de Gaza. Entre las víctimas hay varios niños.

La actividad militar israelí fue intensa una jornada más y arrancó este sábado con un doble ataque con dron en Tulkarem, al norte de Cisjordania, que dejó nueve palestinos muertos, entre ellos un mando de Hamás, según los militares. Se trataría del comandante local de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, Haitham Balidi, de 25 años, que viajaba en un vehículo en compañía de otras cuatro personas, todas ellas fallecidas.

Al mismo tiempo, Israel atacó objetivos vinculados con Hizbolá en Siria y Líbano y en el norte de Gaza bombardeó una escuela de la ONU convertida en refugió. Los proyectiles causaron la muerte de al menos 15 personas y heridas a varias decenas. Entre las víctimas figuran varios niños, según fuentes gazatíes, que señalaron que la aviación israelí realizó dos pasadas sobre el lugar. En la seguna oleada de bombas había ya varios rescatadores en el lugar buscando supervivientes entre los escombros.

El ejército, por su parte, aseguró que la escuela había sido transformada por la milicia islamista en un centro de operaciones desde el que se organizaban ataques contra las tropas de Israel. Las Fuerzas de Defensa denunciaron el uso de civiles «como escudos humanos» por parte de Hamás.

Persecución en Teherán

Con el paso de los días se desvelan nuevos detalles del asesinato de Haniye sobre el que las filtraciones de servicios de Inteligencia a medios como 'The New York Times' o 'The Telegraph' ofrecen una versión diferente a la que dan los iraníes. Este último se sumó a la vía que asegura que el explosivo se había colocado semanas antes y añadió que el Mossad pudo hacerlo gracias a que reclutó agentes de la seguridad de la república islámica.

La Guardia Revolucionaria negó estas informaciones y este sábado precisó que Haniye fue alcanzado por «un proyectil de corto alcance con siete kilogramos de explosivo y lanzado desde el exterior de la residencia». Las autoridades iraníes han detenido a decenas de personas por su presunta vinculación con el asesinato del líder político de Hamás, el «querido huésped», como le llamó el Líder Supremo, Alí Jamenei.