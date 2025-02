Israel se prepara para la venganza de Irán tras el entierro del jefe político de Hamás

Catar despidió a Ismail Haniyeh con un funeral multitudinario en la mayor mezquita del país presidido por el emir Tamim bin Hamad Al Thani. Representantes de las principales facciones palestinas estuvieron presentes junto a dos de los cabecillas de Hamás que suenan con más fuerza ... para tomar el relevo de al frente del aparato político, Khaled Meshaal y Khalil Al Hayya. Este último dirigió unas palabras a los asistentes: «Estamos seguros de que esta sangre nos llevará a la victoria, a la dignidad y la liberación». De momento, esa sangre ha puesto a la región al borde de una guerra total a la espera de la respuesta de la república islámica a Israel, que podría producirse en las próximas horas una vez enterrado Haniyeh, según los medios hebreos.

Los iraníes investigan lo sucedido y guardan silencio ante el enorme error en la seguridad. El diario 'The New York Times' publicó el jueves una información basada en comentarios de siete expertos que aseguraba que a Haniyeh le mató una bomba colocada dos meses antes en una habitación de la residencia de la Guardia Revolucionaria en Teherán. El portal 'Axios', citando fuentes del Mossad, añadió que el artefacto se activó por control remoto cuando el líder islamista estaba en el cuarto tras asistir a la investidura del presidente Masoud Pezeshkian.

En Teherán no es sencillo atreverse a hablar del tema, pero Saadollah Zarei, veterano experto en la región vinculado al diario oficialista 'Kayhan', contradijo las informaciones de 'The New York Times'. En una entrevista en la televisión nacional Zarei defendió que se trató de un proyectil lanzado desde el aire y afirmó que «el error de seguridad vino del lado palestino».

El periodista iraní Saeed Azimi recogió en el portal 'Amwaj' que, según fuentes de seguridad iraníes de alto rango, «hay sospechas de que el primer círculo de seguridad de Haniyeh, es decir, sus guardaespaldas palestinos, pueda haber tenido algo que ver en el asesinato selectivo. Según la fuente, la evaluación preliminar de Teherán es que se utilizó un pequeño cuadricóptero para atacar al líder de Hamás tras un aviso del equipo de seguridad de Haniyeh». Uno de los escoltas también falleció en la explosión registrada en un edificio de máxima seguridad de la capital persa.

Vuelos suspendidos

El asesinato de Haniyeh, unido al del comandante de Hezbolá víctima de un misil de Israel en Beirut dos días antes, ha provocado una situación de incertidumbre en el Estado judío. El ejército está en «máxima alerta», el Reino Unido trasladó a Tel Aviv a su secretario de Defensa, John Healey, y Estados Unidos anunció el envío de más aviones de combate a la región «para hacer frente a las amenazas de Irán y sus 'proxies' en Gaza, Líbano y Yemen».

Esa incertidumbre sobre el tipo de respuesta que preparan los iraníes al asesinato de Haniyeh ha llevado a las principales compañías aéreas a suspender de manera temporal sus servicios a Tel Aviv y Beirut. Nadie sabe cuándo se puede producir y en los medios locales mantienen que llegará en las próximas horas, una vez finalizado el entierro del líder político de Hamás.

El jueves por la noche Joe Biden y Benjamín Netanyahu mantuvieron una conversación telefónica -también participó Kamala Harris- en la que «el presidente discutió los esfuerzos para apoyar la defensa de Israel contra amenazas, incluidos misiles balísticos y drones, para incluir nuevos despliegues militares defensivos estadounidenses», informó la Casa Blanca. El mandatario norteamericano también insistió en la necesidad de un alto el fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes, pero el diálogo indirecto con Hamás se ha congelado porque Tel Aviv ha asesinado en los últimos ocho meses a los dos negociadores islamistas, primero a Saleh Al Arouri y después a Haniyeh.

El portal 'Axios', con buenas conexiones en Washington, aseguró que Biden y sus principales asesores están «profundamente frustrados» por las consecuencias de los asesinatos de Israel en Beirut y Teherán, que tuvieron lugar menos de una semana después de la visita de Netanyahu a EE UU y de los que el primer ministro hebreo no habló al presidente norteamericano.

La pérdida de Haniyeh y la de Mohammed Deif, jefe militar de Hamás que habría muerto en un bombardeo en julio según el ejército, dejan a Yahya Sinwar como principal referencia islamista en la Franja. Medios israelíes apuntan a Mohammed Sinwar, su hermano menor, como nuevo responsable del ala militar.