La ejecución de dos jefes de Hamás hace temer una reacción sangrienta inminente

«¿Cuándo será el ataque?» Es la pregunta más repetida en el tren que une Tel Aviv con Jerusalén, un servicio repleto de jóvenes militares. ¿Respuestas? Los medios israelíes hablan de «las próximas horas», pero entre los pasajeros el comentario más repetido es que «Estados ... Unidos ha desplegado todo su potencial para proteger a Israel». El Ejército está en «alerta máxima», pero no han variado las normas para los civiles y los servicios públicos funcionan con normalidad, aunque se ha pedido a la población «no bajar la guardia».

El Estado judío se prepara para la respuesta de Irán y su 'eje de la resistencia' y apenas 24 horas después de conocer el asesinato de Ismail Haniyeh, jefe político de Hamás, en Teherán, el ejército informó de manera oficial de la muerte de Mohamed Deif, responsable militar del grupo islamista, en un bombardeo en Gaza el mes pasado. De momento el movimiento palestino, considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, no ha confirmado la pérdida de otro de sus miembros históricos, apodado como «Bin Laden palestino» para el enemigo.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel anuncian que el 13 de julio de 2024, aviones de combate atacaron en el área de Khan Younis y, tras una evaluación de inteligencia, se puede confirmar que Mohamed Deif fue eliminado en el ataque», fue la explicación del ejército a través de un comunicado. Hamás clama venganza y llama a un viernes de la ira coincidiendo con el entierro de Haniyeh en Doha, ciudad que acoge el cuartel general de Hamás en el exilio.

El deseo de vengarse de Hamás se suma a las amenazas que llegan desde Teherán por parte del Líder Supremo, Alí Jamenéi, y de Beirut, de boca de Hasán Nasrala, secretario general de Hezbolá, quien dijo que el enemigo «llorará» con lo que tienen preparado. Benjamín Netanyahu insistió una jornada más en que «estamos preparados para todos los escenarios» y de la dimensión y escala del golpe de Irán y sus aliados dependerá la escalada o no de la guerra a nivel regional.

Amenaza El movimiento islamista llama a un viernes de la ira coincidiendo con el entierro de Haniyeh

La incertidumbre respecto al movimiento iraní ha llevado a Israel a repetir el protocolo de abril, cuando la república islámica lanzó trescientos drones y misiles en respuesta al ataque contra su embajada en Damasco. Según el Canal 12 de la televisión israelí, se ha repetido el esfuerzo conjunto con estadounidenses y británicos. Netanyahu tiene prevista una conversación telefónica con Joe Biden y en las próximas horas se espera que el secretario de Defensa británico, John Healey, vuele a Israel.

Bomba en la habitación

Israel mantiene el perfil bajo tras el asesinato del jefe político de Hamás y no hay ni confirmación, ni desmentido oficial. El diario 'The New York Times', citando diferentes fuentes de seguridad de la región, incluida una fuente iraní, reveló que el asesinato no fue obra de un misil, sino de una bomba que habrían colocado dos meses antes en la residencia en la que se alojaba el dirigente palestino.

La versión ofrecida por los medios locales fue la de un «proyectil lanzado desde el aire». Según el 'Times', Haniyen se encontraba en una residencia de la Guardia Revolucionaria al norte de Teherán y había viajado al país para tomar parte en la investidura del nuevo presidente, Masoud Pezeskhian. Era un «querido huésped» de la república islámica, en palabras de Jamenéi, y la seguridad iraní ha quedado en evidencia. Teherán, hasta ahora, era considerado un lugar seguro para los líderes del 'eje de la resistencia', formado por Hezbolá, las milicias chiíes de Irak y los hutíes de Yemen.

La pérdida de Haniyeh supone «un duro golpe» para el grupo palestino, en opinión del analista israelí Seth Frantzman, quien apunta en 'The Jerusalem Post' que el ex primer ministro «estaba siendo preparado para ser el hombre que se haría cargo de la Autoridad Palestina en los próximos años. El 7 de octubre estaba diseñado para catapultar a Hamás de su aislamiento en Gaza al control de Ramala y Cisjordania, uniendo los frentes palestinos. Éste era el plan a largo plazo de Hamás, un proyecto respaldado por Turquía, Qatar, Irán, China y Rusia».

El grupo islamista palestino no ha comunicado el nombre del sucesor de Haniyeh, pero todas las miradas apuntah a Khaled Meshaal, otro de los dirigentes históricos en el exilio con una trayectoria marcada por un intento de asesinato por parte de Israel cuando vivía en Jordania. Desde el ataque del 7 de octubre, sin embargo, se percibe la distancia entre la cúpula islamista en Doha y los dirigentes en el interior de la Franja, donde la última palabra la tiene Yahya Sinwar, líder del movimiento en Gaza y el gran objetivo que persigue Israel en estos momentos porque le considera el cerebro de la operación sorpresa del 7 de octubre.