HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tres heridos en una colisión frontal entre dos vehículos en la N-110, cerca de Navaconcejo
Manifestación del sindicato de Estudiantes en Barcelona en apoyo a Palestin EP

Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la flotilla por toda España

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema 'Paremos el genocidio'

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Las manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes, que ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema: «¡Paremos el genocidio!», han servido este ... jueves como acto de protesta, a lo largo y ancho del país, contra la interceptación de la Flotilla por parte de Israel. La marcha más numerosa ha sido la de la capital catalana, con 6.500 asistentes según la Guardia Urbana en un recorrido desde la plaza Universitat de Barcelona hasta la plaza Sant Jaume, que tenía como objetivo denunciar «el genocidio sionista» y la detención de la Flotilla. En ella se han escuchado proclamas como 'No es una guerra, es un genocidio', 'Hijo de puta, Donald Trump' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  3. 3 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  6. 6

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  7. 7 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  8. 8 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  9. 9 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  10. 10

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la flotilla por toda España

Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la flotilla por toda España