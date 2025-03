Israel se da un mes para invadir Rafah ante el creciente rechazo internacional

J. Gómez Peña Sábado, 10 de febrero 2024, 20:20 Comenta Compartir

El próximo 10 de marzo comenzará el Ramadán, el mes de ayuno y oración del mundo musulmán. Es la fecha límite que se ha impuesto Israel para invadir y tener bajo control la ciudad de Rafah, donde malviven 1,3 millones de palestinos. El Canal 12, una televisión hebrea, informó de la reunión mantenida el viernes entre Benjamín Netanyahu, y su gabinete de guerra. El primer ministro de Israel dijo, según esa fuente, que su ejército tiene un mes de plazo para completar la operación de Rafah ante el creciente rechazo que la muerte de civiles en Gaza genera en la opinión pública internacional. La ONU y la Unión Europea, con España y Alemania a la cabeza, llevan semanas clamando en favor de un alto el fuego humanitario. Y Estados Unidos, el gran aliado de Israel, se ha sumado a esa petición de tregua. De hecho, la administración de Joe Biden impulsa las negociaciones para alcanzar la paz.

Mientras continúan esas conversaciones y se siguen lanzando mensajes, como el de la ONU, sobre la «catástrofe» que supondría una invasión de tropas terrestres sobre Rafah, Netanyahu apremia a los mandos de sus tropas. Los bombardeos sobre ese enclave de la Franja fronteriza con Egipto comenzaron el viernes y continúan. Con 117 víctimas, según Hamás, en la jornada de este sábado. Es el paso previo a la operación terrestre.

El jefe del Estado Mayor hebreo, Herzi Haleli, confirmó en la reunión del viernes –como recoge el diario 'The Times of Israel'– que sus tropas están listas para iniciar la ofensiva, aunque antes hay que evacuar a los civiles, cerca de 1,3 millones, hacinados bajo tiendas de campaña. No hay sitio para tantos refugiados en una ciudad que ha quintuplicado su población desde el inicio de la guerra (7 de octubre).

Las claves Por la paz La ONU y la UE, con España y Alemania a la cabeza, claman en favor de un alto el fuego Naciones Unidas «La congestión en Rafah es tal que las tiendas de campaña ocupan las rutas y carreteras»

«La congestión en Rafah ha llegado a un punto en el que las rutas habituales están bloqueadas por tiendas de campaña levantadas por familias que buscan un espacio plano y limpio disponible», detalló la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La OCAH considera «casi imposible proteger a los civiles en caso de ataque terrestre en un lugar con una densidad de población sin precedentes».

«Desplazamiento forzado»

António Guterres, secretario general de la ONU, ya ha dicho que Naciones Unidas no apoyará un «desplazamiento forzado» de civiles. El portavoz de este organismo, Stéphane Dujarric, confesó estar «extremadamente preocupado» por el destino de la población de Rafah y se sumó al mensaje lanzado por Guterres: «Hay que proteger a las personas, pero no queremos un desplazamiento forzado. Eso va contra el derecho internacional».

En su contexto 28.064 es el número de muertos desde el inicio de la guerra, según los datos aportados por el Ministerio de Salud de Hamás. La misma fuente asegura que la mayoría son mujeres, adolescentes y niños.

Hallan túnel bajo la sede de la UNRWA Las fuerzas israelíes aseguran haber descubierto una red de túneles de cientos de metros que pasan en parte por debajo de la sede de la UNRWA (agencia humanitaria de la ONU) en Gaza. Para el ejército hebreo, es una nueva evidencia de la colaboración de este organismo con Hamás.

17 milicianos hutíes fueron enterrados este sábado en Yemen. Resultaron muertos durante ataques aéreos conjuntos estadounidenses y británicos contra este grupo armado que lanza misiles contra buques mercantes en el mar Rojo.

El ejército hebreo usa la Inteligencia Artificial Las tropas israelíes han desplegado por primera vez una nueva tecnología militar basada en la inteligencia artificial (IA), que le sirve principalmente para frustrar los ataques enemigos.

6 años tenía la niña palestina Hind Rajab que llevaba casi dos semanas desaparecida en medio de los combates en Gaza y que ha sido hallada muerta junto a varios miembros de su familia.

El enemigo de Israel, Hamás, advirtió que una ofensiva sobre Rafah podría dejar «decenas de miles de muertos». Esa previsión llega cuando la cifra oficial de fallecidos en la región desde que Israel inició los ataques supera los 28.000 fallecidos.

En Rafah, la situación es desesperada. Allí está la mitad de la población total de la Franja de Gaza. Huyeron del norte por orden del ejército israelí y ahora temen volver a ser evacuados. ¿Cómo sacar a tanta gente que no tiene a dónde ir? Egipto, al otro lado de la frontera, parece su destino. Pero su Gobierno ya ha dicho que cualquier medida que envíe habitantes de Gaza a su territorio pondría en peligro el acuerdo de paz sellado con Israel hace décadas.

A las voces contra la inminente invasión israelí de Rafah se sumó Arabia Saudí porque esa acción «provocaría una catástrofe humanitaria». Por eso, pidió la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU y condenó que «cientos de miles de civiles sean obligados de nuevo a huir».

El rechazo internacional, que crece a diario, ha hecho que Israel pise el acelerador. Los bombardeos sobre Rafah, según fuentes del ejército hebreo, han acababado este sábado con la vida de dos destacados integrantes de Hamás. Uno de ellos es Ahmed al Yakubi, «responsable de los dispositivos de seguridad de altos cargos de Hamás» y «director de la comisaría de Rafah». El otro fallecido es es Iman Rantisi, «alto cargo en el Departamento de Investigaciones de la Seguridad General de Hamás». Si se cumple el plan de Netanyahu, Rafah caerá antes del 10 de marzo, fecha de inicio del Ramadán.