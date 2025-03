Familias presas por la masacre de Hamás: «Si en otro lugar del mundo un país hace esto, es borrado del mapa»

Desde el final de la tregua de noviembre, ninguno de los cautivos en manos de Hamás y otras facciones palestinas ha salido con vida de ... Gaza. Israel calculaba hasta ahora que quedaban 136 en la Franja, entre civiles y soldados, pero fuentes militares confirmaron a 'The New York Times' que 32 de ellos ya han fallecido y que las familias han sido informadas. La negociación para un alto el fuego que abra la puerta a un nuevo intercambio está abierta, pero ni Tel Aviv ni la milicia islamista muestran demasiada prisa por cerrar un pacto que trata de impulsar Antony Blinken en su quinta gira por la región desde el 7 de octubre.

«Estamos ante un grupo terroristas que va a tratar de ganar tiempo y hacer todo lo posible por retener el mayor tiempo posible a los secuestrados». Es la opinión de Gabriela Leinberg, israelí de origen argentino de 59 años que pasó 53 días en manos de Hamás y fue liberada durante la tregua. Su hermana Clara vive en kibutz de Nir Itzak junto a su pareja, Luis Har, y el 7 de octubre fueron a visitarles Gabriela, su hermano, Fernando, su hija, Mía, y la perra de la casa. Cuando comenzaron a sonar las alarmas por el lanzamiento de cohetes desde la Franja se metieron en el refugio. No podían cerrar la puerta por dentro y los islamistas no tardaron en encontrarlos y sacarlos de allí por la fuerza.

«Por suerte no fuimos heridos, nos metieron en la parte trasera de un coche y nos llevaron a Gaza a los cinco. Estuvimos secuestrados en una casa, siempre juntos, y cuando llegaron las negociaciones fuimos liberadas el quinto día mi hermana, mi hija, mi perra y yo. Nos tuvimos que separar de Luis y Fernando y pensamos que saldrían poco después, pero ya han pasado más de 120 días y siguen allí», recuerda Gabriela.

Como todas las familias, está muy pendiente de las conversaciones entre el Gobierno y Hamás y esperan que «muy pronto salgan todos sanos y salvos. Lo que hemos vivido es una película de terror, pero la vida nos ha dado una segunda oportunidad y estamos vivas. Eso sí, seguimos anclados en el 7 de octubre porque nuestros seres queridos están dentro».

Ampliar M. Ayestaran

Un bebé capturado

Las fotos de los cautivos están presentes en las calles de todas las localidades de Israel. Entre ellas hay una de un bebé pelirrojo llamado Kfir Bibas, secuestrado cuando tenía nueve meses y que ha cumplido el año en cautividad. Los islamistas se llevaron del kibutz de Nir Oz a toda la familia Bibas, el padre, Yarden, la madre, Shiri y a los pequeños Ariel, de cuatro años, y Kfir. Las imágenes del momento en el que fueron secuestrados son demoledoras, con la madre llorando con los pequeños en brazos rodeada de gente armada. Uno de los momentos más impactantes del brutal asalto liderado por Hamás el 7 de octubre contra las comunidades próximas a la verja de separación.

«Es el primer caso en la historia de un bebé rehén, no conozco nada igual. A Kfir le tendrían que haber sacado en el primer intercambio, sin esperar a nada más. Es un bebé. Si en otro lugar del mundo un país hace esto a otro, 24 horas después es borrado del mapa. Aquí tenemos otra manera de hacer las cosas y no queremos hacer daño a los inocentes», son las palabras Jimmy Miller, primo de Shiri y muy cercano a los pequeños.

«Lo peor es no tener pruebas de vida. Hamás todo el rato pide cosas, ayuda humanitaria, liberar a presos con delitos de sangre… pero no da nada a cambio, no tenemos información y ni Cruz Roja tiene acceso a los rehenes. Hamás debe entender que esto no se puede alargar mucho porque llegará un día en el que las familias levantaremos las manos y dejaremos al ejército que haga todo lo que quiera», explica Miller.

A finales de noviembre el brazo armado de Hamás informó en las redes sociales de la muerte de Shiri y de los dos pequeños en un bombardeo de Israel. El ejército recordó que ya antes los islamistas dieron por muertos a rehenes que seguían con vida y dijo que «la responsabilidad de la seguridad de todos los rehenes está en manos de Hamás». Miller no pierde la esperanza de verles con vida y advierte a los líderes islamistas de que «ellos los llevaron vivos y lo vemos en sus grabaciones que ellos mismos difundieron y queremos que los devuelvan vivos. Les recomiendo a los líderes de Hamás que les cuiden muy bien».

Ampliar M. Ayestaran

Presión al gobierno

Almog Meir Jan cenó con su madre la noche del 6 de octubre y después se despidió porque quería celebrar su nuevo puesto de trabajo junto a sus amigos con una noche de fiesta en el festival Supernova. La madre le preguntó si no era peligroso acercarse tanto a Gaza, pero Almog, de 21 años, le respondió que el festival tenía todos los permisos del ejército y no habría problemas. Nunca volvió a casa.

«Para ser realistas, vamos a necesitar meses para que esto se resuelva. Al principio el Gobierno no se implicó, estábamos solos. Hubo que presionar mucho para lograr la primera tregua y sirvió para que liberaran a más de cien personas. Ahora seguimos presionando todo lo que podemos para que vuelvan a pactar porque sólo mediante un acuerdo saldrán de allí con vida», opina Aviram Meir, tío del joven Almog y portavoz familiar en estos meses de cautiverio.

En Tel Aviv o Jerusalén, Meir es omnipresente en las concentraciones de las familias y quiere mantener la cabeza fría. «Todos los israelíes quieren la libertad de los rehenes, la cuestión está en el precio a pagar. Tras el ataque de Hamás una mayoría desea venganza y no quiere parar la guerra, tampoco ven con buenos ojos un intercambio que permita la salida de prisión de terroristas con delitos de sangre y, por último, está el precio en sangre que pagamos con los soldados muertos en combates, ya son más de doscientos».

Las familias se movilizan cada día y han recorrido el mundo en busca del apoyo de la comunidad internacional. En casa, tienen en frente a un gabinete de guerra liderado por Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, ministro de Defensa, que apuesta por la presión máxima a Hamás como estrategia para liberar a los 136 cautivos. Una estrategia que, hasta el momento, no consigue devolver a estas familias a sus seres queridos con vida.