Manifestantes en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Reuters

Israel mata a dos hermanos gazatíes de 8 y 11 años tras identificarles como «una amenaza»

El ejército ordenó un ataque aéreo sobre los dos menores, que recogían leña para una hoguera y habían cruzado supuestamente la denominada Línea Amarilla de seguridad

M. P.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:45

M. P.

Las Fuerzas de Defensa de Israel sumaron este sábado una nueva polémica por las escaramuzas alrededor de la denominada Línea Amarilla que han ... causado multitud de víctimas mortales en Gaza en las últimas semanas. El ejército reconoció que mató a tres palestinos que habían rebasado esta divisoria, denominada también de seguridad o de alto el fuego, que separa las zonas militares de las civiles desde la firma de la tregua el 10 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

