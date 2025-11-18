HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 17 de noviembre, en Extremadura?
AFP

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza

Indonesia es la primera en ratificar su aportación a la fuerza de 20.000 soldados para patrullar la Franja

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Lunes, 17 de noviembre 2025

Comenta

Pese a las reticencias de Rusia y China, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes la resolución presentada por Estados Unidos para ... poner en marcha la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza. El resultado —trece votos a favor y dos abstenciones— es «la oportunidad de acabar con tres décadas de baño de sangre», opinó el embajador estadounidense Mike Waltz, satisfecho ante la oportunidad que la guerra en la Franja ha dado al presidente Trump de imponerse en el tablero internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  6. 6

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  7. 7 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Los dueños del Complejo Álvarez de Cáceres negocian su venta tras el cierre de Aralia
  9. 9

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre
  10. 10 Alerta alimentaria: listeria en seis quesos españoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza