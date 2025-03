El conflicto de Gaza dispara en 2024 el número de periodistas asesinados

J. Gómez Peña Jueves, 12 de diciembre 2024, 16:48 Comenta Compartir

«Los periodistas no mueren, los matan; no están en la cárcel, los regímenes los han encerrado; no han desaparecido, los han secuestrado», denuncia en ... su informe anual la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que hace un balance trágico de 2004. Este año han sido asesinados al menos 54 periodistas mientras ejercían su trabajo, 31 de ellos en zonas de conflicto. Es la cifra más alta en cinco años y es especialmente elevada en Gaza, con 35 fallecidos en el ejercicio de su profesión desde octubre de 2023, cuando comenzó el asedio del ejército israelí. El informe recoge también que en el mundo al menos 550 informadores están en la cárcel. Hay, además, 95 desaparecidos y 55 permanecen secuestrados.

«Estos crímenes, a menudo orquestados por gobiernos o grupos armados, son un agravio al derecho internacional y, con demasiada frecuencia, quedan impunes. Debemos cambiar lo establecido y recordarnos a nosotros mismos, como ciudadanos, que es por nosotros, para informarnos, por lo que mueren los periodistas (...) Proteger a quienes nos informan es proteger la verdad», subraya el director general de RSF, Thibaut Bruttin. Su organización denuncia la opacidad de la situación en la Franja. «Gaza nos ha roto los esquemas porque es bastante difícil verificar dentro de la zona. No podemos saber quién ha sido asesinado por ser periodista, pero pensamos que todos los reporteros asesinados lo han sido por ser eso, periodistas», asegura la vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, Edith R. Cachera. RSF ha presentado cuatro denuncias contra Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Reporteros Sin Fronteras constata la «persecución sin tregua a los periodistas en Oriente Medio». Palestina es «el país más peligroso para informar y registra el mayor número de asesinatos de informadores en todo el mundo». Cachera asegura que «nunca se habían asesinado a tantos periodistas en un espacio tan pequeño y en un tiempo tan corto como ha sucedido en la Franja». De los 54 periodistas muertos, 31 fallecieron en zonas de conflicto: Oriente Medio, Irán, Sudán, Birmania y Ucrania. Más encarcelados y secuestrados El número de periodistas encarcelados también ha aumentado en 2024, con 550 profesionales entre rejas, un 7,2% más que el año pasado. China se mantiene como la mayor cárcel del mundo para informadores, con 124 presos, 11 de ellos en Hong Kong. Le siguen Birmania, con 61, e Israel, que se convierte en la tercera mayor prisión del mundo con 41 periodistas arrestados, 17 más que en 2023. Este aumento se debe en buena medida a las detenciones ordenadas por los Gobiernos de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, y Vladímir Putin. En Rusia, hay 38 periodistas encarcelados, ocho más que el año pasado. En Siria siguen secuestrados al menos 38 informadores, la mayoría de ellos retenidos por el Estado Islámico. La caída de Bachar al Assad el pasado domingo puede ser una oportunidad para el rescate, «pero los antecedentes que hemos visto en Afganistán no invitan a ser muy optimistas», lamentó en RTVE el presidente de la sección española de RSF, Alfonso Bauluz. En Irán, el régimen de los ayatolás reprime con la cárcel cualquier opinión disidente. Hay 35 periodistas detenidos y seis desaparecidos. En Pakistán han sido asesinados siete reporteros y en Bangladesh mataron a cinco mientras cubrían protestas sociales. En América Latina, México se mantiene como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, según RSF. Concentra más del 30% de todos los periodistas desaparecidos. En 2024, año electoral, ha registrado el asesinato de al menos 30 candidatos presidenciales y de cinco periodistas locales. El número total de crímenes de este tipo baja en la región pero eso, según Cachera, «no es sinónimo de que haya menos violencia estatal». «En dictaduras como Cuba, Venezuela o Nicaragua ya no es necesario matar –señala–. Nunca lo ha sido porque su represión es tan fuerte que solo con encerrarlos ya es suficiente».

