Biden valora negociar con Hamás la liberación de los rehenes americanos

Antony Blinken aterrizó este lunes en Israel por octava vez desde que empezó la guerra en Gaza y se reunió de inmediato con Benjamín Netanyahu. ... El secretario de Estado norteamericano no ha tenido éxito en su búsqueda de un alto el fuego en sus visitas anteriores, pero sigue tratando de impulsar una hoja de ruta que sirva para liberar a los rehenes que quedan en manos de Hamás.

Diez días después de la presentación por parte de Joe Biden de una propuesta hebrea de tregua no se ha producido respuesta oficial por parte Hamás. El grupo islamista anunció que las condiciones de los secuestrados que quedan con vida serán más duras tras la operación de rescate realizada por el ejército en el campo de refugiados de Nuseirat, que sirvió para liberar a cuatro cautivos y acabó con la vida de 274 palestinos, 64 de ellos niños, según el Ministerio de Salud de la Franja. Ante la falta de acuerdo, la Casa Blanca parece dispuesta a mover ficha de manera unilateral antes de que sea demasiado tarde.

A lo largo de la jornada la cadena NBC reveló que Washington se plantea negociar de forma directa con Hamás la liberación de cinco rehenes con pasaporte estadounidense si la hoja de ruta de Biden no sale adelante. Los contactos no incluirían a Israel y se llevarían a cabo a través de Catar. La Oficina de Netanyahu declaró al diario 'The Times of Israel' que «acoge con agrado cualquier intento de liberar a nuestros rehenes».

Antes de llegar a Jerusalén, Blinken pasó por Egipto, donde se reunió con el presidente, Abdel Fatah al-Sisi, para abordar la importancia de reabrir el paso de Rafah, cerrado por Israel desde que lanzó su operación terrestre contra esta ciudad del sur de Gaza, y de presionar a Hamás para que acepte la propuesta de Biden.

Dos polos opuestos

El movimiento islamista, considerado terrorista por la UE y EE UU, insiste en que el texto es muy diferente al que ellos aceptaron hace un mes. Hamás exige garantías de que el enemigo no le volverá a atacar una vez haya conseguido la liberación de los cautivos, pero Israel pide poder atacar de nuevo cuando lo estime oportuno. Dos polos opuestos sin acuerdo a la vista.

Sami Abú Zuhri, alto cargo de Hamás, criticó las palabras de Biden en El Cairo y dijo que «es un ejemplo de la parcialidad hacia Israel y ofrece una cobertura estadounidense al holocausto que sufre Gaza».

Veinticuatro horas después del anuncio de Benny Gantz de abandonar el Gobierno de unidad nacional, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, reclamó su asiento y derecho a voto en el gabinete de guerra. En opinión de Ben Gvir la salida de Gantz supone «una gran oportunidad», ya que en los últimos meses el partido del exjefe del ejército había «puesto un freno a las ruedas de la máquina de guerra».

El líder ultranacionalista apuesta por endurecer aún más el bloqueo y considera que «el pueblo de Israel quiere la victoria en el sur, el pueblo de Israel quiere la victoria en el norte, el pueblo de Israel quiere detener la política humanitaria y de combustible, la mayor parte de la cual finalmente va a parar a Hamás. Un país que quiere ganar no se comporta así».

El ministro de Economía, Bezalel Smotrich, acusó a Gantz de ser partidario de establecer un Estado palestino y dejó claro que «los países del mundo pueden anunciar día y noche que reconocen un Estado palestino (…) Estableceremos hechos sobre el terreno y garantizaremos que nunca se establecerá». Un mensaje directo también para Blinken y países como España que han dado un paso al frente en un reconocimiento que el actual gobierno israelí considera una concesión a Hamás tras el ataque del 7 de octubre.