Hamás acusa a Israel de matar a tres rehenes en la operación de rescate de Nuseirat

Mikel Ayestaran Estambul Domingo, 9 de junio 2024, 21:18

Veinticuatro horas después de la operación de rescate en Nuseirat que acabó con cuatro rehenes liberados y al menos 274 palestinos muertos, Hamás publicó un ... vídeo-mensaje en redes sociales en el que acusó a los israelíes de matar a otros tres cautivos que estaban en los mismos edificios que los rehenes liberados, uno de ellos con nacionalidad estadounidense. El grupo islamista, que recurre a este tipo de vídeos para aumentar la presión sobre el enemigo en su particular guerra psicológica, no reveló las identidades y desde Israel no hubo reacción oficial alguna.

De confirmarse la noticia no sería la primera vez que el ejército mata a cautivos ya que en diciembre causaron la muerte a cuatro. Tres de ellos, que habían logrado escapar de sus captores en Shejaiya, fueron abatidos en un espacio abierto cuando caminaban con una bandera blanca en dirección a sus tropas. El cuatro murió en una compleja operación de rescate que acabó mal para Israel. Pasado el furor inicial por la noticia de la liberación, analistas israelíes como Nahum Barnea, del popular periódico 'Yediot Ahronot', señalaron que la operación «no resuelve ni uno solo de los problemas que Israel ha estado enfrentando desde el 7 de octubre (…) No resuelve el problema en el norte; no resuelve el problema en Gaza, y no resuelve la gran cantidad de otros problemas que amenazan a Israel en el ámbito internacional». Es una incógnita saber el impacto de la masacre en Nuseirat en el proceso negociador, pero lo que parece claro es que Hamás endurecerá las condiciones de vida de las decenas de rehenes que tiene en su poder. Ellos se han convertido en la carta más importante que tienen para intentar presionar a Benjamín Netanyahu, aunque hasta el momento el primer ministro se mantiene firme en el uso máximo de la fuerza, sin dar una oportunidad a la negociación.

