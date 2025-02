El asalto israelí a Al Aqsa incendia el ramadán en Jerusalén

El amanecer ha sido muy largo en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, lugar santo y abarrotado en este mes sagrado del ramadán, donde se han producido violentos choques entre palestinos y fuerzas de seguridad de Israel antes de la primera oración del día. ... Lo que ocurre en Al Aqsa tiene un efecto inmediato en los territorios ocupados, las facciones palestinas han lanzado al menos nueve cohetes desde Gaza y la aviación de Israel ha bombardeado la Franja. El círculo de violencia no tiene fin y cada vez que hay disturbios en el tercer lugar más sagrado para el Islam, se abre la puerta a una escalada de final imprevisible.

La Policía asegura que ha lanzado la madrugada de este miércoles su operación para acabar con el encierro en la mezquita de Al Aqsa de «agitadores» con fuegos artificiales, palos y piedras. Los palestinos denuncian que al menos catorce personas han resultado heridas y que los agentes han empleado material antidisturbios para evacuar el interior del lugar santo. La Media Luna Roja Palestina ha afirmado que los israelíes impidieron el acceso de sus equipos a la zona para poder atender a los heridos. Los medios israelíes elevan a 350 los detenidos y las imágenes de los agentes apalizando a palestinos tirados sobre las alfombras de la mezquita se han hecho virales en redes sociales.

El mes del ayuno musulmán coincide con la Pascua judía, que arranca este miércoles, y entre los palestinos se difundió el mensaje de la necesidad de encerrarse en Al Aqsa para evitar que fieles judíos llevaran a cabo sacrificios. Este lugar es también el más sagrado para el judaísmo porque considera que aquí se levantó el Primer Templo y por eso lo llaman Monte del Templo.

Según el statu quo vigente desde la ocupación israelí de Jerusalén oriental los no musulmanes pueden visitar el lugar, pero no rezar ni realizar ceremonias, algo que no aceptan los sectores ultranacionalistas sionistas, que ahora son la tercera fuerza del país. A comienzos de semana, la Policía detuvo a Rafael Morris, responsable del grupo Retornar al Monte, cuando se disponía a sacrificar un cordero en el lugar sagrado. Este movimiento ofrece cada año recompensas de miles de shekels a quienes sacrifiquen un cordero en el Monte del Templo.