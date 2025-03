El alto el fuego permite a miles de libaneses iniciar el retorno a casa

En la madrugada de este miércoles, a las tres, entró en vigor el alto el fuego en Líbano anunciado por el primer ministro israelí, Benjamín ... Netanyahu. Tras una jornada de bombardeos y de carreteras abarrotadas de ciudadanos que huían de la devastación en ciudades como Beirut, volvió la calma. Tensa, eso sí. Y con ella vino una sensación de «alivio». Miles de desplazados dieron la vuelta y comenzaron a regresar a sus casas o lo que queda de ellas en el sur del país. La cadena Al-Jazeera recogió algunos testimonios: «Algunos hacían el signo de la victoria, porque para muchos volver al hogar es en sí mismo un triunfo». Según los reporteros de este canal, «un sentimiento de alivio reina en todo Líbano» tras dos meses bajo los proyectiles hebreos. «Es un optimismo cauteloso porque la gente teme que la tregua sea frágil», matiza.

La tregua entre Israel y Hezbolá llega después de más de un año de combates transfronterizos y de dos meses de guerra abierta entre el Estado hebreo y las milicias chiíes apoyadas por Irán. Las autoridades locales cifran en 3.823 el número de libaneses muertos desde el 1 de octubre, cuando comenzó la invasión. Y, según la ONU, hay 900.000 desplazados. Son los que ahora vuelven en sus coches con los pocos enseres que se pudieron llevar.

En las calles de ciudades como Beirut y Tiro, algunos vecinos enarbolaban banderas de Hezbolá. Hacían sonar las bocinas de sus automóviles. «Nuestro sentimiento es indescriptible. Líbano ha ganado, el Estado ha ganado, el pueblo ha ganado», gritaba un padre de familia con el que habló la agencia AFP. El ejército libanés, que ha iniciado el despliegue de sus fuerzas para garantizar la paz en la zona, había pedido a la población «esperar» a la retirada de las tropas hebreas «antes de regresar a las localidades en la línea del frente». El repliegue israelí será progresivo. De hecho y ya con el alto el fuego activado, militares judíos dispararon contra un vehículo que se acercó a sus posiciones. Pero nada frenó el inicio del retorno de los desplazados a sus casas.

Ya no se escuchan explosiones de bombas. Aunque hay aún muchas cuestiones abiertas, entre ellas, el papel supervisor de la misión de la ONU (FINUL) en la zona. Dispone de 10.000 soldados –600 españoles–, pero sólo puede intervenir si lo solicita el ejército libanés.

Al otro lado de la frontera, la población de Israel ve con escepticismo este acuerdo de tregua. La mayoría no se fía de Hezbolá. «Preferiría que siguiéramos luchando y acordáramos un alto el fuego sólo cuando tuviéramos realmente el control de la situación», defendió en 'The Times of Israel' Miro Vahknin, que vivía en uno de los kibutz arrasados por Hamás –aliado de la milicia proiraní– el 7 de octubre de 2023, en aquella jornada sangrienta que hizo estallar el conflicto actual. «Ha habido acuerdos así antes y siempre Hezbolá ha salido reforzado», avisa en su editorial 'The Jerusalem Post'.

Bombardeos sobre la Franja

Aun así, el alto el fuego ha recibido el respaldo internacional. Estados Unidos, en colaboración con Francia, ha actuado de mediador para sellar esta tregua que, en principio, se prolongará dos meses. Unos días menos le quedan a Joe Biden como presidente antes de que Donald Trump entre en la Casa Blanca el 20 de enero. Para Biden, esta paz provisional en Líbano «es un comienzo y una oportunidad para conseguir estabilidad en Oriente Medio». Washington anuncia que, hasta su relevo, el presidente estará «manos a la obra» para consolidar la situación actual y negociar la liberación del centenar de rehenes israelíes que todavía tiene en su poder Hamás. Eso facilitaría, según la Casa Blanca, que la paz llegara a Gaza, «que también merece que cesen los combates».

Allí, en la Franja, un cargo de Hamás, Abu Zuhri, mostró su confianza en que el acuerdo en Líbano allane el camino para pactar el final «de la guerra de genocidio» contra la población de Gaza. De momento, siguen los bombardeos del ejército hebreo, que en las últimas horas ha matado al menos a 28 personas.