El ministro de Educación Chris Hipkins relevará a Jacinda Ardern como primer ministro de Nueva Zelanda

El ministro de Educación de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, será el nuevo primer ministro neozelandés en sustitución de Jacinda Ardern, quien presentó su renuncia el jueves y dejará su cargo de forma oficial el próximo 7 de febrero tras reconocer que se sentía sin fuerzas para seguir al frente del poder. Hipkins, de 44 años, ha sido el único nominado del Partido Laborista, cuyo líder ha resaltado en un comunicado que la asamblea de la formación se reunirá el domingo para respaldar su liderazgo, según ha informado el diario 'NZ Herald'.

Las nominaciones para los candidatos cerraron a las 9.00, hora local, de este viernes. Además del nombre de Hipkins, se barajaban otras opciones, como la titular de Justicia, Kiri Allan, o el responsable de Transporte, Michael Wood, aunque finalmente solo Hipkins ha sido nominado. El ministro, que también ocupa la cartera de Interior desde el pasado junio y antes ya había dirigido las carteras de Educación y de Servicios Públicos, es un hombre de confianza de Ardern, de 42 años y al frente del Ejecutivo desde agosto de 2017.

El político centroizquierdista se hizo sobre todo conocido a raíz de su papel en la cartera de Respuesta a la Covid-19, que le valió numerosos elogios y alguna que otra polémica. No en vano, Hipkins, diputado desde 2008, se disculpó y tuvo que admitir que divulgó información personal e incorrecta sobre la entonces periodista Charlotte Bellis, del canal Al Jazeera, quien tuvo que dar a luz en Afganistán por no poder regresar a Nueva Zelanda ante las estrictas medidas contra el virus. No en vano, a fin de contener el avance del covid, Nueva Zelanda cerró sus fronteras en 2020 y no las abrió hasta agosto del año pasado.

