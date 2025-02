Biden se mete en otro lío al decir que su tío militar fue devorado por caníbales de Papúa en la II Guerra Mundial

En plena ola de inestabilidad mundial y con varios conflictos bélicos llenando de muertos las estadísticas, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a meterse en un charco. Durante un acto junto al Monumento a los caídos en Pensilvania, Joe Biden recordó a su tío, ... el segundo teniente Ambrose J. Finnegan Jr, que fue derribado y murió en el Pacífico durante la II Guerra Mundial. «Nunca encontraron el cuerpo. Había muchos caníbales de verdad en esa parte de Nueva Guinea», sorprendió el político demócrata al referirse a esta zona de Papúa. El primer ministro de este país, James Marape, acusa a Biden de menospreciar a su pueblo al dar «a entender que su tío fue devorado allí» por la población nativa. Papúa es un aliado clave de EE UU en esta parte de Oceanía, donde China trata de extender sus tentáculos.

«Los comentarios del presidente Biden pueden haber sido un desliz verbal, pero mi país no merece ser etiquetado así», criticó Marape en un comunicado proporcionado por su oficina a la agencia Associated Press. «La Segunda Guerra Mundial no fue obra de mi pueblo, que se vio arrastrado innecesariamente a ese conflicto», añadió el primer ministro de Papúa Nueva Guinea. «A veces uno tiene momentos de confusión», apuntó Marape en alusión a Biden, que ya ha cumplido 81 años y que lleva tiempo acumulando despistes.

Washington ha tratado de restarle importancia al incidente. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden estaba hablando de la valentía de su tío y de los muchos miembros del servicio estadounidense que arriesgaron sus vidas durante la guerra. «El presidente se toma esto muy en serio. Su tío, que protegió a este país, murió sirviendo a Estados Unidos. Y eso es lo debería importar», agregó.

El familiar de Biden, Finnegan, iba en un avión de transporte Douglas A-20 Havoc. Al parecer, a la aeronave le fallaron los dos motores (se desconocen los motivos) y acabó precipitándose sobre el océano el 14 de mayo de 1944, según un informe del Pentágono. Un miembro de la tripulación sobrevivió, pero no se encontró rastro del avión ni de las otras tres personas a bordo, incluido el tío del hoy presidente de Estados Unidos.

Acercamiento a China

La respuesta de Marape se produjo justo después de reunirse con el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea. Los dos mandatarios se habían citado para tratar de establecer unas relaciones diplomáticas más estrechas.

Marape amplió las críticas a Estados Unidos, a quien reclamó que encuentre a sus muertos durante la II Guerra Mundial y que limpie los restos de las acciones militares desperdigados por las selvas de esta región. «Siguen esparcidos por toda Papúa Nueva Guinea, incluido el avión que transportaba al tío del presidente Biden», señaló Marape. «Nuestro pueblo vive diariamente con el miedo de ser víctima de las bombas sin detonar de aquella guerra», concluyó.