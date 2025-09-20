HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Katerine (nombre de guerra) forma parte de los 70 firmantes de paz que viven el proceso de reinserción. Eva Parey

La guerra no valió la pena

70 excombatientes de las FARC trabajan en su reinserción en proyectos productivos y agrícolas de impacto local. Tres de las mujeres que firmaron la paz narran su experiencia

Eva Parey

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:01

Marlin (nombre de guerra) sonríe cuando muestra su foto de combatiente en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Está orgullosa. «A los 15 años ... ya me llamaban las armas» confiesa abiertamente. Si en los ochenta se hubiera podido enrolar en el Ejército o en la Policía hubiera estado en otro bando. Pero nacer en la zona de influencia de Marquetalia, cerca del origen del movimiento revolucionario, condicionó su elección. Sólo tenía 17 años cuando ella y su hermana recibieron la propuesta para alistarse. Se tomó un plazo de 20 días para dar el sí. Su hermana dijo que no.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  2. 2 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  3. 3 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  4. 4 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  5. 5 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  6. 6 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  7. 7

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  8. 8 El mercado árabe de Al-Mossassa en Badajoz se celebra desde el próximo lunes con nuevas ubicaciones
  9. 9 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  10. 10 Aplazada hasta octubre la declaración de la concejala del PP investigada por un presunto delito de odio y otro de injurias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La guerra no valió la pena

La guerra no valió la pena