Lo que la guerra entre Israel y Hamás no deja ver

No se preocupe si piensa que la guerra en Ucrania ha terminado. Es la conclusión a la que se puede llegar cualquiera que siga asiduamente los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales. Los ataques contra Israel del pasado día 7 han provocado un vuelco en la atención de la prensa, que centra ahora toda su cobertura informativa en el asedio de la franja de Gaza y en su siempre inminente invasión por tierra. No hay prueba más clara de ello que el trasvase de periodistas en numerosos diarios y cadenas: muchos de quienes cubrían la invasión rusa han tenido que correr para vestir ahora el chaleco antibalas en territorio hebreo.

Es lógico: la prensa cuenta con recursos finitos y la audiencia comienza a fatigarse ante la interminable sucesión de informaciones sobre las diferentes ofensivas ucranianas en un conflicto que amenaza con hacerse crónico. Mantener el interés ante la falta de hitos reseñables es imposible en la era de TikTok, donde hay quienes incluso apremian a Israel para que invada Gaza ya. Se les hace demasiado larga la espera.

Por eso, hoy ponemos el foco internacional en los desastres, provocados o naturales, sobre los que la guerra en Oriente Medio ha corrido un tupido velo.

Estos son los tres temas de la newsletter de hoy: Rusia aprovecha para endurecer sus ataques.

Los guerrilleros birmanos se unen contra el Ejército.

Hasta la Tierra castiga Afganistán.

La invasión de Putin Rusia aprovecha para endurecer sus ataques

En Ucrania comienza a hacer frío otra vez. Faltan solo un par de meses para que arranque el segundo invierno completo con tropas rusas acechando en gran parte del país, y mantener a la población caliente es uno de los grandes retos del Ejecutivo de Zelensky. Esta vez, por lo menos, ya cuenta con experiencia y confía en salir airoso. Es más, diferentes organismos internacionales incluso avanzan que, a pesa de la invasión, la economía ucraniana crecerá este año un 2%. Más o menos como la de España. Sin duda, es un buen ejemplo de la capacidad de resistencia de un país que se niega a desaparecer.

Pero para Vladímir Putin el estallido entre Israel y Hamás es una buena noticia. El mundo ha dejado de mirar a Ucrania y es un buen momento para pisar el acelerador. Al menos, eso es lo que se deduce de los movimientos que las tropas rusas han llevado a cabo en los aledaños de Avdiivka. Como cuenta la propia prensa ucraniana «después de varios meses de un asedio prácticamente estático, las fuerzas rusas han lanzado un duro asalto en dirección a esa localidad», que ha sido el frente de batalla desde 2014. En este contexto, Ucrania ha lanzado los primeros misiles ATACMS que Estados Unidos le ha proporcionado en secreto. Y han alcanzado su objetivo.

En la superpotencia americana, un periodista del programa '60 minutos' preguntaba al presidente Joe Biden algo que muchos dudan: si puede responder a dos focos de la magnitud de Ucrania e Israel a la vez. Si tiene capacidad de ayudar simultáneamente a dos socios necesitados. «¡Por dios, somos los Estados Unidos de América, la nación más poderosa en la historia del mundo. Podemos asistirles y hacerlo sin dañar nuestra propia capacidad de defensa», respondió, como si fuese de Bilbao.

Lo cierto es que no solo los arsenales de la OTAN se vacían por las necesidades de Ucrania. También retrocede el apoyo ciudadano a su defensa. Y no solo en Estados Unidos. Para Zelensky esta es una muy mala noticia, porque su país no se puede defender de Rusia sin los medios que le proporciona Occidente. Y ahora no hay visita de alto nivel que le vaya a garantizar la cobertura mediática a la que está acostumbrado. Por eso, es lógico que muchos en sus filas se pregunten cuánto durará la asistencia que ha mantenido a flote al país el último año y medio.

Lucha por la democracia Los guerrilleros birmanos se unen contra el Ejército

El de Myanmar, la antigua Birmania, es uno de esos conflictos civiles que no acaban nunca y que van dejando un -pequeño pero constante- reguero de muertos. A veces, chispazos de violencia elevan súbitamente las cifras de víctimas. Es lo que está sucediendo estos días, en los que varios grupos armados se han coordinado para lanzar ataques contra el Ejército -en el poder otra vez tras el golpe de Estado de hace dos años- en diferentes regiones del país. Solo en la última semana, al menos 76 militares, tres guerrilleros y dos civiles han muerto en varios enfrentamientos, algunos de los cuales se han librado incluso con granadas, piezas de artillería y drones.

El problema de estas acciones es que no son, ni mucho menos, suficiente para desestabilizar a un régimen que cuenta con el apoyo de China y, sin embargo, provocan ataques de represalia en los que el Ejército acaba utilizando incluso la aviación para barrer pueblos enteros en los que es la población civil, como siempre, la principal afectada. Pero las acciones coordinadas son un paso adelante en la siempre ansiada unión de la veintena de grupos armados que operan en Myanmar.

Conforman un heterogéneo grupo en el que se mezclan etnias y religiones, así como intereses económicos y políticos. Pero tienen un enemigo común: el ejército birmano. Si uniesen sus fuerzas -los wa, por ejemplo, cuentan con unos 20.000 guerrilleros-, sí que supondrían un verdadero quebradero de cabeza para los militares.

Esta violencia ha provocado que las elecciones generales, que estaban previstas para 2023, hayan sido pospuestas 'sine die'. Es la excusa perfecta para que los uniformados, que con su golpe provocaron una caída de la economía del 18% en 2021, se mantengan en el poder y «estabilicen» el país antes de poner en marcha la enésima transición democrática que llevará a cabo con las cartas marcadas.

Terremotos Hasta la Tierra castiga a Afganistán

En cualquier otra coyuntura informativa, la muerte de casi 2.000 personas -mujeres y niños en más del 90%- en los terremotos que han sacudido Afganistán -el más fuerte de fuerza 6,3 en la escala de Richter- habría llegado a las portadas de los medios de comunicación occidentales, aunque solo fuese para ocupar una pequeña esquina. Ahora, con el foco puesto en dos guerras, ha pasado completamente desapercibida, aunque la crisis que ha provocado el temblor es especialmente grave, ya que acelera el descenso al infierno de un país que ha retrocedido siglos en el tiempo de la mano de los talibanes que lo controlan tras la precipitada marcha de Estados Unidos.

Es una coyuntura en la que el mundo tampoco abre sus billeteras con la generosidad de antaño para ayudar a los afectados. Unicef, por ejemplo, se tiene que esforzar para lograr los 20 millones de dólares que ha pedido para responder a esta nueva crisis humanitaria. Es calderilla si se compara con el precio del armamento que va constantemente hacia Ucrania, pero, con la economía en una situación delicada debido a la espiral inflacionista y numerosos focos de tensión por el mundo, lograr fondos es cada vez más complicado.

No en vano, la crisis económica que arrancó en 2008 ya redujo considerablemente las aportaciones que los españoles hacen a ONG. Y, aunque el número de quienes hacen alguna donación ha aumentado desde entonces, el importe no ha logrado remontar. Por si fuese poco, con el aumento de los costes y del número de necesitados, esa ayuda cada vez cunde menos. Así, el hambre vuelve a ser una amenaza para cada vez más gente.

