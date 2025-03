Zelenski reconoce que la contraofensiva de sus tropas no ha ido como esperaba

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reconocido este viernes que la contraofensiva de sus tropas para recuperar los territorios ocupados por Rusia no ha ido ... como esperaba. En una entrevista a Associated Press, dijo que la guerra ha pasado a la siguiente fase. «Estamos en una nueva fase de la guerra y esto es un hecho. El invierno en general es una nueva etapa de la contienda», aseguró a AP mientras se encontraba visitado a su ejército en Járkov.

Preguntado sobre si se siente satisfecho con los resultados de la contraofensiva, el jefe del Estado ucraniano declaró que «mire, no retrocedemos, estoy satisfecho. Estamos luchando con el segundo ejército del mundo (…) pero estamos perdiendo gente, y con eso no estoy contento». Respondiendo a la misma pregunta el mandatario admitió que «queríamos resultados más rápidos -de la contraofensiva-, desde ese punto de vista, lamentablemente, no hemos logrado los resultados deseados. Y eso es un hecho».

Lamentó también «no haber conseguido todas las armas que queríamos y con eso tampoco puedo estar contento, pero tampoco puedo quejarme demasiado». «No ha habido la suficiente fuerza para lograr los resultados deseados más rápidamente. Pero esto no significa que debamos rendirnos», añadió.

«Enormes pérdidas»

Las tropas ucranianas lanzaron la contraofensiva el pasado verano, en la segunda quincena de junio y, según Zelenski, tal operación «ha ido más lenta de lo que queríamos». Las razones de tal retraso, explicó, «es que no hemos visto frenados por enormes campos de minas». En septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron que habían roto la primera línea de defensa rusa, la más fortificada de las tres existentes. El presidente ruso, Vladímir Putin, comentando la marcha de la contraofensiva ucraniana, dijo a principios de octubre que «no han logrado resultados, sólo enormes pérdidas».

Inmediatamente después, el ejército del Kremlin inició una potente ofensiva para hacerse con la localidad de Avdiivka, en la región de Donetsk. El Estado Mayor ucraniano reportó que las fuerzas rusas tratan de rodear el poblado, en donde Kiev levanto en 2014 una zona fortificada. Ucrania sostiene que, como consecuencia de los intentos de asalto ruso a Avdiivka, los soldados rusos sufrieron en solamente un mes unas 10.000 bajas, el número más abultado desde el comienzo de la contienda a juicio de la Inteligencia británica.

Zelenski, pese a todo, habló también de algunos éxitos de sus tropas como ciertos avances en el frente, aunque hayan sido limitados, los ataques contra Crimea y contra navíos de la flota rusas, además de las operaciones de sabotaje.