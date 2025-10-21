HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Fermin hace el primero para el Barcelona
Putin y Trump se saludan en la anterior reunión de agosto en Alaska. Reuters

Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría

La Casa Blanca informa que las conversaciones quedan «en pausa» después de que el Kremlin rechazara negociar sobre las condiciones que planteaba el presidente estadounidense

T. Nieva

Martes, 21 de octubre 2025, 18:54

Comenta

La Casa Blanca ha anulado los planes para una reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest. El encuentro, anunciado hace cinco días, se ... ha suspendido abruptamente con un mensaje filtrado a la agencia Reuters y la cadena CBS en el que el Gobierno estadounidense indica que «no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  3. 3 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  4. 4

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  5. 5 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  6. 6

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  7. 7 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  8. 8 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  9. 9 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  10. 10

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría

Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría