Los rumanos vuelven a las urnas tras el caos de la primera vuelta de las presidenciales

Los rumanos vuelven este domingo a las urnas para votar en unas elecciones legislativas marcadas por el auge de la ultraderecha en los sondeos y ... el temor a una nueva injerencia rusa. El país vota en medio de una fuerte incertidumbre política tras el caos de la primera vuelta de las presidenciales, en la que resultó por sorpresa ganador un candidato prorruso casi desconocido hasta entonces.

Los comicios parlamentarios determinarán la composición de los 329 asientos de la Cámara de Diputados y los 136 escaños del Senado e indirectamente la formación del Gobierno y el nuevo primer ministro rumano. La cita con las urnas de este domingo concentran la atención en el ascenso de la extrema derecha en los sondeos y la debilidad de los partidos tradicionales, socialdemócratas y conservadores, que acuden muy debilitados a esta convocatoria tras su fracaso en las presidenciales.

Rumanía, país miembro la Unión Europea y de la OTAN, ha estado gobernada desde 2021 por una coalición entre el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Nacional Liberal (PNL). El caos político, la desconfianza en las instituciones, la mala situación económica del país y el hartazgo por la guerra en la vecina Ucrania podrían dar alas a los ultras.

Una encuesta realizada tras las presidenciales vaticina por primera vez el triunfo de los ultranacionalistas en las legislativas. Los sondeos anteriores daban al partido gobernante PSD como ganador. Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), la principal formación de extrema derecha del país, dirigida por el ultra George Simion, se situaría en cabeza, con un 22,4% de intención de voto, seguido del partido gobernante PSD, con el 21,4% de apoyos, según el sondeo de AtlasIntel publicado el jueves.

En tercera posición, se ubicaría la formación proeuropea Unión Salvar Rumanía (USR), con el 17,5 % de intención de voto, y, en cuarto lugar, con un 13,4 % de apoyos, los liberales del PNL, socio del PSD en el Gobierno de coalición. UDMR, el partido de la minoría húngara de Rumanía, lograría, por su parte, un 5,5% de votos, según este sondeo. Otras dos fuerzas políticas de extrema derecha y euroescépticos, SOS Rumanía y el nuevo Partido de los Jóvenes (POT), no superarían el listón del 5% de los sufragios necesario para obtener un escaño.

No obstante, los sondeos en Rumanía han demostrado no ser muy fiables en los últimos comicios y puede haber nuevas sorpresas. En las elecciones presidenciales, no anticiparon la victoria del ultranacionalista prorruso Georgescu, que no aparecía ni siquiera entre los tres favoritos.

Gobierno de coalición

Se espera que el partido que obtenga más votos en las elecciones del domingo designe al próximo primer ministro. Si ninguna formación obtiene más de la mitad de los votos totales, será necesario formar un gabinete de coalición.

El Constitucional rumano aplazó hasta el lunes la decisión sobre el recurso de anulación de los resultados de la primera vuelta de las presidenciales. En una decisión inédita, el alto tribunal ordenó el jueves el recuento de los 9,4 millones de votos emitidos ante las sospechas de fraude electoral. Georgescu logró el 22,94% de las papeletas, muy por encima del 6% que le daban los sondeos. La liberal conservadora y proeuropea Elena Lasconi obtuvo el 19,18% de los votos. Mientras tanto, Marcel Ciolacu, primer ministro saliente y líder socialdemócrata, consiguió el 19,15 % de apoyos, con sólo 2.742 votos de diferencia con Lasconi. Ciolacu, que partía como favorit, dimitió el lunes como jefe del PSD al quedar fuera de la pugna por la jefatura del Estado.

La victoria de Georgescu -admirador del presidente ruso, Vladímir Putin, contrario a apoyar a Ucrania y muy crítico con la OTAN- supuso una auténtica sorpresa. El candidato realizó una campaña electoral atípica. A través de las redes sociales sedujo a muchos rumanos, especialmente con videos virales en TikTok. El alto tribunal también solicitó información adicional sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña de Georgescu. A diferencia de sus contrincantes, éste no declaró oficialmente ni gastos ni contribuciones, a pesar de ser muy activo en las redes sociales, lo que ha levantado sospechas sobre una posible injerencia de Moscú en los comicios.

El Constitucional deberá validar o no el lunes el resultado de la primera vuelta de las presidenciales y proclamar a los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Si da por bueno el resultado, Georgescu y Lasconi, los dos más votados, se enfrentarían próximamente en las urnas. Si el alto tribunal invalida los resultados, habrá repetición de los comicios en una fecha posterior. Inicialmente se esperaba que la segunda vuelta tuviera lugar el próximo 8 de diciembre.