El Tribunal Constitucional de Rumanía ordena revisar los votos de las presidenciales

La primera vuelta de las elecciones rumanas, celebradas el pasado domingo, siguen trayendo cola. Después de la convulsión política que ha desencadenado la sorprendente victoria ... del candidato independiente de extrema derecha Calin Georgescu, el Tribunal Constitucional de Rumanía ha ordenado el recuento de todos los votos. Un total de 9,4 millones de sufragios serán revisados después de que el organismo judicial haya recibido dos solicitudes para cancelar la primera vuelta de los comicios.

La primera de ellas la ha presentado Sebastian Constantin Popescu, candidato del Partido Nueva Rumanía. Aunque sólo obtuvo un 0,15% de los votos, ha formalizado un recurso en el que acusa a Georgescu por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña. «Se promocionó como el candidato justo y honesto para que los rumanos votaran por él, mientras violó la ley electoral al financiar ilegalmente toda su campaña», ha alegado. El Tribunal ha desestimado el recurso, pero no ha hecho lo propio con el presentado por Cristian Terhes, del Partido Conservador Nacional Rumano. En este caso, ha señalado irregularidades en el recuento de votos de la segunda candidata más votada, Elena Lasconi, del USR (Unión para Salvar Rumanía), la segunda 'ganadora' de las elecciones. Se impuso por el estrechísimo margen de 2.000 votos al actual primer ministro, Marcel Ciolacu. Este resultado lo dejó fuera de la segunda vuelta y apenas unas horas después, presentó su dimisión como líder de los socialdemócratas. Se trata de la primera vez en 35 años en la que no superan el primer filtro electoral.

Aún así, el recurso presentado por Terhes podría cambiarlo todo, ya que la primera vuelta de los comicios podría quedar invalidada. Por su parte, la resolución del Tribunal Constitucional no puede alargarse demasiado. El domingo se celebran las elecciones parlamentarias y una semana después estaba prevista la segunda vuelta de las presidenciales, que, a todas luces, serán aplazadas una vez se conozca la resolución del alto tribunal, que se espera que pueda ser este viernes o, en todo caso, el sábado como muy tarde.

Nueva fecha La segunda vuelta, previamente fijada para el 8 de diciembre, se celebrará más adelante

El primero que ha puesto en duda la medida adoptada por el Constitucional fue Liviu-Ionut Mosteanu, líder del USR en la Cámara de Diputados: «Algunas personas quieren conservar el poder a cualquier precio. Lo que está haciendo el Constitucional es jugar con fuego en una gasolinera». Además, ha pedido al resto de partidos que rechacen el recurso de la corte. Aludiendo a Georgescu, ha afirmado que «cada día que pasa es un día perdido para los proeuropeos. No creo que se quiera dar ventaja al candidato extremista». El vencedor de la primera vuelta no se ha pronunciado al respecto, pero su equipo de comunicación, según recogen los diarios locales, han zanjado el asunto diciendo que «es una decisión del Constitucional, no comentamos al respecto».

Todo se enmarca en un contexto crucial en el que el país se debate su futuro. La posible victoria de Georgescu, a quien se le considera afín a la ideología del Kremlin, supondría un quebradero de cabeza para Bruselas, que no quiere que Moscú aumente su influencia en Europa del Este.