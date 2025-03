La inesperada victoria del candidato prorruso en Rumanía abre otra fisura en la UE y la OTAN

Rumanía trata de asimilar el terremoto político que ha supuesto la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo y cuyos inesperados resultados, ... que se conocieron este lunes, han apeado al actual primer ministro, el socialdemócrata Marcel Ciolacu, del proceso electoral. El independiente Calin Georgescu, cercano a Rusia y muy crítico con la OTAN y la ayuda a Ucrania, venció por sorpresa con el 22,94% de los votos, mientras que la liberal-conservadora Elena Lasconi, alcaldesa de la pequeña ciudad de Campulung por el partido Unión Salvar Rumanía (USR), obtuvo el 19,17%. Los dos se verán de nuevo las caras el 8 de diciembre, cuando tendrá lugar la segunda y definitiva ronda de los comicios.

Las encuestas no vieron venir el resultado de estas elecciones que, como ha ocurrido en otros rincones europeos que han pasado recientemente por las urnas, han abierto una enorme puerta al populismo. El primer ministro era el favorito en los sondeos. Pero su candidatura proeuropea -a favor de una mayor integración de Rumanía en la UE y de su ingreso en el espacio Schengen, que se había allanado en los últimos días tras el visto bueno de Austria- quedó en tercer lugar con el 19,15% de los votos. Apenas 2.000 papeletas le separaron del segundo puesto, que le arrebató una desconocida Lasconi. La extrema derecha representada por George Simion al frente de Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR) fue cuarta con el 12,87% de los sufragios.

Es la primera vez desde 1989 que el Partido Socialdemócrata (PSD) no llega a la segunda vuelta de unos comicios presidenciales en Rumanía y Ciolacu no disimuló la importancia de su derrota, que no augura nada bueno para la formación en vísperas de las elecciones parlamentarias previstas para el próximo domingo. Este lunes, el mandatario presentó su renuncia como líder de la formación: «Ha sido una decisión unilateral», aseguró antes de comunicar que no optará a ningún otro cargo en las filas del SPD. «Las reglas de la democracia y la importancia de esta segunda vuelta son mucho mayores que nuestros intereses personales», defendió.

Situación delicada

Los rumanos tendrán que elegir el 8 de diciembre entre Georgescu y Lasconi como sucesores del liberal Klaus Iohannis -quien no podía optar a un tercer mandato- en la presidencia. Los comicios a dos vueltas se celebran en un momento difícil para el país tanto a nivel interior, por los crecientes problemas económicos, la inflación y el alto desempleo, como en el ámbito internacional, debido a la guerra de Ucrania y la postura agresiva del Kremlin hacia las naciones de Europa del este. En ese contexto ha convencido la campaña atípica del candidato prorruso, fuera de los medios de comunicación tradicionales y centrada en las redes sociales, con mensajes antisemitas, negativos a la OTAN y contrarios al apoyo a la vecina Kiev.

«El pueblo rumano ha clamado esta noche por la paz y lo ha hecho con fuerza. Si los partidos políticos hubieran tenido más tiempo para escuchar y menos para hablar, quizá este grito no habría sido en vano. Ha sido un grito de sufrimiento», proclamó Georgescu, de 62 años, tras conocer el resultado electoral, tan ajustado que no se pudo declarar el triunfo de ninguno de los aspirantes hasta superado el 99% del escrutinio. El ganador ni siquiera aparecía en los tres favoritos que arrojaban las encuestas que, en el mejor de los casos, le dabán un 10,6% de los votos. Obtuvo más del doble.

Mutismo en el Kremlin

La prensa rusa se congratulaba este lunes de la victoria de «un partidario de una alianza con Rusia» aunque Moscú eludió pronunciarse sobre los comicios rimanos. «No conocemos su postura con respecto a nuestro país», zanjó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, pese a las reiteradas declaraciones que alinean a Georgescu con muchas de las políticas de Vladímir Putin. En cambio, según recogió la agencia rusa TASS, dio su opinión sobre el actual Ejecutivo de Bucarest: «Es hostil hacia nosotros». El expresidente de Moldavia, el prorruso Igor Dodon, sí celebró que en Rumanía hubiera ganado «la idea del interés nacional» en la primera vuelta de los comicios.

Georgescu tendrá que competir el 8 de diciembre con Lasconi, de 52 años. «A todos los que me habéis dado vuestro voto, gracias por vuestra movilización y confianza. Vuestro voto no ha sido para mí, sino para vosotros, para vuestro futuro y el de vuestros seres queridos. Os prometo que lo daré todo para estar a la altura de vuestras expectativas», reaccionó la aspirante conservadora a través de las redes sociales.

Unos 18 millones de rumanos están llamados a acudir en un par de semanas de nuevo a las urnas en su país, además de otro millón residente en el extranjero que tiene derecho a voto. Antes, el próximo domingo, los comicios parlamentarios darán pistas sobre si la victoria del populismo es pasajera o, como ha pasado en otros países del entorno, esta tendencia se afianza en el escenario político.