La reelección de Khan como alcalde de Londres agrava la crisis de los 'tories'

Sadiq Khan, de 54 años, nacido en Londres como uno de los cinco hijos de una familia paquistaní que había inmigrado recientemente al Reino Unido, ... se convirtió este sábado en el alcalde con mandato más largo desde la restauración del Ayuntamiento de la capital hace veinticuatro años tras ser disuelto por Margaret Thatcher. Khan batió a su rival conservadora, Susan Hall, y ejercerá como regidor otra legislatura.

Las expectativas anunciaban un resultado más equilibrado, pero conservadores con experiencia en la política municipal de la capital británica, como el ahora diputado Paul Scully, se quejaban de que su partido «se ha limitado a una campaña 'antiKhan' y no puedes ir muy lejos intentando que la gente se una a ti diciendo que no me gusta ese tío».

También ganó la alcaldía por primera vez, el 9 de mayo de 2016, en una campaña amarga, compitiendo con Zac Goldsmith, heredero de una multimillonaria familia y amigo de escuelas y fiestas de la élite conservadora forjada en ese tiempo. David Cameron era el líder junto a George Osborne y creyeron que Goldsmith sería un buen candidato para sustituir a Boris Johnson, que renunció tras dos mandatos porque quería regresar al Parlamento.

Estreno con el Brexit

La campaña de Goldsmith fue agresiva, como las que batalló su padre, James, pionero en recurrir a las urnas para sacar al Reino Unido de la Unión Europea. El hijo fue criticado por acusar a Khan de haber defendido como abogado especializado en la ley de derechos humanos a acusados de cometer crímenes y de «dar oxígeno y cobertura a extremistas».

En el contexto de la guerra contra el Estado Islámico en Siria y el temor al terrorismo doméstico, el candidato laborista centró su campaña en la carestía de la vivienda y el transporte, y se convirtió en el primer miembro de una minoría étnica y de fe musulmana que ocupaba una posición tan significativa en las instituciones británicas. Un mes después de ser elegido, la mayoría de los electores votó por el Brexit, ampliamente visto en la capital como una decisión dañina.

1.069 concejales sumó el Partido Laborista, que controlará 49 ayuntamientos tras las urnas. 519 ediles y una docena de consistorios les dieron las urnas a los liberaldemócratas. 498 concejalías obtuvieron los conservadores, que liderarán sólo seis consistorios.

En su mandato ha tenido conflictos con los gobiernos conservadores por no financiar su política de tarifas en el transporte público. Forzó la dimisión de Cressida Dick como responsable de la Policía Metropolitana, haciéndola culpable de la actuación penosa del cuerpo tras el asesinato de una mujer por un miembro de Scotland Yard y la revelación de un gran número de delincuentes sexuales en la plantilla.

Los conservadores creyeron en su campaña que los puntos débiles de Khan eran la inseguridad en la capital, poniendo el acento en la frecuencia de los casos de violencia con arma blanca, y el programa de eliminación de vehículos con motores que emiten exceso de óxido de nitrógeno en la elipse del Gran Londres, mediante la exigencia de una tarifa alta para quienes los conduzcan en esa zona.

Abucheos y gritos

La hostilidad hacia el alcalde laborista por los que le acusan de ser responsable de la violencia y anticoche se expresó con abucheos y gritos contra Khan en el discurso habitual que ganadores y perdedores pronuncian tras sus victorias o derrotas electorales. «Es la honra de mi vida servir a esta ciudad que amo, y me siento más que humilde ahora mismo», dijo Khan en su mensaje de agradecimiento a los votantes.

«Es la honra de mi vida servir a esta ciudad que amo, y me siento más que humilde ahora mismo» Sadiq Khan Alcalde de Londres

La esperanza conservadora en derrocar a Sadiq Khan se esfumó pronto en la jornada y aún quedaba lo peor. Andy Street, popular alcalde regional de West Midlands, con su principal centro urbano en Birmingham, fue desbancado por Richard Parker, un desconocido asesor de gestión laborista, que obtuvo una ventaja minúscula de 1.508 votos. El partido de Sunak ha perdido el escaño de Blackpool Sur, casi la mitad de sus concejalías y mantiene una alcaldía regional frente a las diez que controlarán los laboristas.