Los primeros resultados de las elecciones municipales en el Reino Unido dan un importante revés a Sunak

Reino Unido continúa con el recuento de las papeletas en las elecciones municipales celebradas este jueves en más de un centenar de puntos de Inglaterra ... y Gales. Los primeros datos advierten de un fuerte revés a los conservadores, la formación del primer ministro, Rishi Sunak, que sigue sin poner fecha a los comicios generales. El Partido Laborista ha sumado en la circunscripción de Blackpool Sur otra victoria a las seis obtenidas por ahora en esta cita, convocada para sustituir a diputados que habían dimitido en los últimos diez meses. Es el tercer mejor resultado en unas votaciones de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, y para Keir Starmer supone un triunfo sísmico. Su candidato, Chris Webb, ha exigido la marcha de Sunak.

El Partido Conservador no esperaba retener este escaño, abandonado por un diputado que tuvo que dimitir tras descubrirse que aceptaba dinero a cambio de defender los intereses de empresas privadas u obtener documentos confidenciales. La victoria en Blackpool Sur es por el momento el resultado más significativo de esta jornada electoral, cuyos resultados totales no se conocerán, como mínimo, hasta el sábado. A estos comicios estaban llamados electores de 107 ayuntamientos de Inglaterra y Gales para la renovación de sus concejales. Los censados en diez grandes comarcas votaron para elegir alcalde, entre ellos el de Londres. Al mismo tiempo, se elegían 37 comisionados de las policías locales.

Los resultados se irán anunciando durante viernes y sábado, pero los ya conocidos confirman el avance laborista. Han ganado el control de ayuntamientos como Hartlepool, que habían perdido en una racha de derrotas desde 2019, y Rushmoor, que incluye una alta porcentaje de militares en su población. Starmer ha perdido sin embargo en la ciudad de Oldham, próxima a Mánchester, por la deserción de votantes musulmanes ante su política sobre la guerra en Gaza.

Una cita clave

Las elecciones municipales se celebran tres veces cada año, repartiéndose áreas en cada uno de los comicios. Tal fragmentación no ofrece un cuadro claro sobre el apoyo que tienen los principales partidos a nivel nacional, pero esta cita se presentaba como clave para el primer ministro británico. Es la última encuesta del gran público antes de las generales. Los mentideros de Westminster han generado especulaciones sobre la posibilidad de un levantamiento contra Sunak de diputados conservadores, cuya tarea sería derribar a su líder, cuya gestión no altera la ventaja de veinte puntos que el Partido Laborista registra en las encuestas. La magnitud de las concejalías perdidas será la medida del peligro que corre en su puesto.

Penny Mordaunt, que es ahora ministra responsable de Relaciones con la Cámara de los Comunes, y ha sido candidata al liderazgo en los sucesivos derrocamientos de primeros ministros conservadores desde Theresa May, estaba siendo promovida como la alternativa a Sunak si los resultados son demoledores. «No voy a ser instalada en el número 10 de Downing Street como si fuese una nueva caldera», declaró antes de que se cerrasen los colegios electorales, el jueves a las once de la noche (hora española). Parece un acto de cordura anunciar que no tiene interés en ocupar el cargo tras otra caída –que añadiría descrédito a esta hornada de políticos conservadores– y con poco tiempo para enmendar la trayectoria.

Ampliar El alcalde de Londres, Sadiq Khan, acude con su esposa, Saadiya, a votar. EFE

John Curtice, el más popular analista de encuestas, afirmaba esta semana en un diálogo con académicos y estudiantes en la universidad King's College que las circunstancias son insólitas. Nunca en su memoria ha habido una contienda entre líderes de partido tan poco atractivos. Cree también que los datos son muy parecidos a los que desembocaron en la victoria aplastante de los laboristas de Tony Blair en 1997.

Sunak ha alentado la idea de convocar las elecciones generales en julio, y no ha negado la posibilidad de hacerlo cuando le han preguntado con asombro si su intención era real. Se ha dicho que es una treta para apaciguar a los rebeldes en su grupo parlamentario que no quieren perder su escaño. Lo más probable, según los medios y los colaboradores discretos del primer ministro, es que las anuncie para otoño.

Red de voluntarios

Las elecciones de concejales son importantes para la política local, pero también ofrecen cifras que se pueden proyector a escala nacional ya que afectan al tamaño de la red de voluntarios que en el sistema británico recorren las circunscripciones durante las campañas de los comicios generales. La extensión del número de alcaldes de comarcas con un importante centro urbano favorece la descentralización. En Tees Valley, en el nordeste de Inglaterra; en las West Midlands, (Tierras Centrales del Oeste), con Birmingham como principal urbe; o en el Gran Mánchester, la elección de 'major', equivalente a regidor, tiene una trascendencia que ahora se ampliará a otras zonas.

La búsqueda por Sadiq Khan de un tercer mandato como alcalde de la laborista Londres es tensa, con una galería de rivales, y el pronóstico de miembros del partido de que será un resultado ajustado. El Reform UK ha estado cerca de arrebatar a los 'tories' el segundo puesto en Blackpool. Es un grupo molesto para los conservadores, en realidad una empresa privada en la que el gran líder 'brexiter', Nigel Farage, tiene el 53% de las acciones.