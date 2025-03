La popularidad de Macron cae por primera vez por debajo del 20%

Enric Bonet París Miércoles, 11 de septiembre 2024, 19:45 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue abucheado el domingo durante la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de París. Cuando el locutor pronunció su nombre, los silbidos predominaron en el Estadio de Francia en Saint-Denis, en la periferia norte de la capital.

Un sondeo ha constatado esta semana que esa bronca del público no resultó un hecho aislado. Según un estudio del instituto Cluster 17, publicado en la revista conservadora 'Le Point', solo un 18% de los franceses confía en Macron. Es la primera vez en que la popularidad del presidente cae por debajo del 20% desde que llegó al Elíseo en 2017.

Los niveles de simpatía del dirigente de centro-derecha ya habían sufrido un retroceso significativo en junio, tras la convocatoria de los comicios anticipados del 7 de julio. Fue una decisión incomprendida por la mayoría de los franceses. El buen transcurso de los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos no ha cambiado esa tendencia.

En realidad, su popularidad se ve de nuevo lastrada por el folletín político del verano y la contestada designación como primer ministro del conservador Michel Barnier, pese a la victoria por la mínima de la coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular (NFP). La popularidad del presidente nunca había sido tan baja. Ni siquiera durante la revuelta de los chalecos amarillos a finales de 2018.

Déficit democrático

Hasta un 74% de los ciudadanos galos considera que el presidente no tuvo en cuenta el resultado de las urnas a la hora de nombrar al responsable del Ejecutivo, según otro sondeo del instituto Elabe difundido la semana pasada por la cadena BFM TV. Ese déficit democrático, no obstante, no afecta directamente a Barnier.

El dirigente conservador, de 73 años, ha empezado su paso por Matignon con mejores niveles de popularidad que el presidente. El 11% de los entrevistados lo apoya y el 23% lo aprecia, según Cluster 17. Los votantes de derechas y del centro están sobrerrepresentados entre ese 34% de opiniones positivas, mientras que entre los electores de la izquierda y la ultraderecha predominan las negativas.

Ese mismo estudio confirma que Barnier es un político relativamente poco conocido para la mayoría de los franceses. Hasta un 42% de los sondeados reconoce no conocerlo o que no tiene ninguna opinión sobre él. Lo que le otorga el mérito de la duda, aunque su margen de maniobra resulta estrecho a causa de la fragmentación parlamentaria y el fuerte desgaste de Macron.

El 'premier' indicó este miércoles que la semana que viene revelará los nombres de los nuevos ministros. Representará una primera oportunidad para revertir la desconfianza de la ciudadanía.