La Policía francesa interroga a dos políticas de extrema izquierda por «apología del terrorismo»

A un mes de las elecciones europeas, la situación en Oriente Medio agita la vida institucional y universitaria en Francia. Dos políticas galas de extrema ... izquierda fueron convocadas este martes ante la Policía judicial en el marco de una investigación por «apología del terrorismo» tras unas polémicas declaraciones suyas sobre la guerra entre Hamás e Israel.

Mathilde Panot, jefa del grupo parlamentario de La Francia Insumisa en La Asamblea Nacional, y la franco-palestina Rima Hassan, candidata de ese partido a los comicios de la UE, se vieron obligadas a declarar tras recibir la citación. «Resistencia», gritaban un grupo militantes y simpatizantes que participaron en París en una manifestación de apoyo a ambas.

«Es una huida autoritaria hacia delante sin precedentes. ¿En qué democracia una presidenta de un grupo parlamentario de oposición es convocada para responder ante la Policía por sus ideas políticas? ¿En qué democracia una candidata a las elecciones europeas es convocada por los mismos motivos en plena campaña? ¿En qué democracia los métodos antiterroristas son utilizados contra los militantes políticos, contra los militantes asociativos y contra los sindicalistas?», se preguntó Panot, indignada por esta citación.

La política izquierdista también denunció que las autoridades francesas han prohibido en las últimas semanas seis actos propalestinos en los que iban a participar Jean-Luc Mélenchon y Rima Hassan en plena campaña para las europeas.

La Francia Insumisa -que califica lo que ocurre en la Franja de Gaza de «genocidio»- denuncia «la censura», «la deriva autoritaria» del Gobierno francés y una instrumentalización de la justicia para hacer callar las voces propalestinas en el país. «Evidentemente, no vamos a ceder, no nos dan miedo, no nos intimidan y continuaremos defendiendo nuestras posiciones», dijo en rueda de prensa Manuel Bompard, coordinador nacional de la formación.

Polémico comunicado

Panot fue convocada por la Policía judicial para explicar el comunicado de prensa publicado por su grupo parlamentario el 7 de octubre de 2023, día del sangriento ataque terrorista de Hamás contra Israel. Este mensaje provocó polémica en Francia al calificar el ataque de Hamás como «una ofensiva armada de las fuerzas palestinas» y denunciar «la intensificación de la política de ocupación israelí en Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén».

Rima Hassan, candidata a las elecciones europeas por La Francia Insumisa, fue convocada tras decir en una entrevista con el medio digital 'Le Crayon' que es «verdad» que Hamás lleva a cabo una acción legítima. La militante franco-palestina denunció un montaje engañoso de la entrevista.

Al igual que ocurre en los campus en Estados Unidos, la situación en Oriente Medio también agita desde hace varios días la vida universitaria en Francia. Estudiantes franceses bloquearon el pasado viernes el centro universitario de Sciences Po de París para protestar contra las operaciones militares israelíes en Gaza, que califican de «genocidas» y exigir una respuesta política y académica.

La Policía desalojó el lunes otra concentración de estudiantes propalestinos que denunciaban en la Universidad de La Sorbona los ataques de Israel en Gaza. Este martes continúan bloqueos en los centros que tiene Sciences Po en Rennes, Estrasburgo, Lyon y Menton.

Valérie Pécresse, presidenta de la región parisina Île-de-France, anunció el lunes que suspendía la financiación regional de Sciences Po hasta que «la serenidad y la seguridad» no sean restablecidas en este prestigioso centro universitario. «Una minoría de radicales haciendo un llamamiento al odio antisemita e instrumentalizados por La Francia Insumisa y sus aliados islamo-izquierdistas no pueden dictar su ley al conjunto de la comunidad educativa», denunció la política conservadora.