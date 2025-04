La oposición francesa acusa a Macron de recurrir a la estrategia del miedo en las legislativas

A Emmanuel Macron le han llovido las críticas de la oposición después de que alertara del peligro de «una guerra civil» en Francia si gobiernan ... la ultraderecha o la extrema izquierda. «Un presidente no debería decir eso», opinó Jordan Bardella, candidato a primer ministro de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen.

El jefe del Elíseo está convencido de que los programas de la extrema derecha y de la extrema izquierda conducirán a una guerra civil en Francia. «La respuesta de la extrema derecha» en materia de inseguridad «porque remite a la gente a una religión o a un origen, divide y lleva a la guerra civil», aseguró Macron en una entrevista en el podcast 'Génération Do it Yourself'.

El mandatario galo también cuestionó el programa de La Francia Insumisa, el partido de extrema izquierda que forma parte de la alianza denominada Nuevo Frente Popular. En su opinión, la formación que lidera Jean-Luc Mélenchon propone «una forma de comunitarismo... que es un poco electoralista», «pero que también significa guerra civil, porque supone remitir a las personas exclusivamente a su afiliación religiosa o comunitaria».

El presidente considera que los partidos extremistas «responden mal» a las iras, miedos y angustias que puedan tener los ciudadanos «aumentando la conflictividad y la guerra civil». «Cuando uno ya está harto de todo, cuando la vida es dura a diario, puede caer en la tentación de los extremos que ofrecen soluciones más rápidas. Pero la solución nunca estará en rechazar a los demás«, insistió el jefe del Estado.

Éric Ciotti, aliado de la ultraderechista Marine Le Pen en estos comicios, acusó a Macron de llevar a cabo «una estrategia del miedo». «Tengo la impresión de que (la guerra civil) es un deseo de Emmanuel Macron más que una constatación», dijo Ciotti en BFMTV.

«Él es el caos»

Marine Le Pen considera que el presidente «no ha evolucionado mucho porque ha hecho todas las campañas diciendo: yo o el caos». «Creo que todos los franceses han visto que él es el caos, que ha encarnado el caos desde su primer mandato. Creo que es un argumento extremadamente débil que demuestra ya que piensa que ha perdido estas elecciones», ha añadido

Mélenchon, a su vez, opinó que Macron «siempre está ahí para incendiar las cosas» y le aconsejó que «se muerda la lengua antes de hablar». «La guerra civil, por el momento, es él quien la ha comenzado en Nueva Caledonia», dijo al hacer referencia a ese territorio francés de ultramar que ha vivido fuertes disturbios a raíz de una polémica reforma electoral que rechazan los independentistas canacos.