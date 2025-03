Moscú da un aviso a Londres al expulsar a seis de sus diplomáticos

Moscú lanzó el jueves un serio aviso a Londres al revocar el visado a seis de sus diplomáticos a los que acusa de «espionaje y ... sabotaje», después de anunciar que tratará a los demás como miembros del servicio de inteligencia británico MI6. El primer ministro, Keir Starmer, se encontraba ya en el avión de camino a la Casa Blanca para hacer exactamente lo que el Kremlin teme: obtener el beneplácito de Joe Biden para que Ucrania lance misiles de largo alcance sobre territorio ruso.

Era la forma de Vladímir Putin de dar fuerza a sus amenazas. El eterno presidente ruso, que añora la vieja gloria de la Unión Soviética, ha amenazado con entrar en guerra con la OTAN si sus países miembros disparan contra su territorio. Como Putin dice que los misiles en cuestión necesitan ser operados por los países que los mandan, «eso supondría su participación directa, algo que, por supuesto, cambiará significativamente la esencia misma, la propia naturaleza del conflicto», advirtió.

Estados Unidos ha sido el gran financiador de Ucrania en esta guerra, pero ha marcado también ciertos límites de respeto hacia Rusia, para no escalar el conflicto a una posición en la que se pueda escapar fácilmente de las manos. Londres, ya con el Gobierno de Rishi Sunak, defendía involucrarse más en la defensa de Ucrania y empoderarla para la victoria.

Las fuentes de medios estadounidenses sostienen que Biden está listo para dejarse convencer y autorizar ese nuevo grado de implicación militar, que supone empoderarla para alcanzar objetivos dentro de su territorio. Volodímir Zelenski ha advertido a sus donantes que si no se dan prisa Rusia tendrá tiempo de mover sus bases mucho más al interior de su territorio, complicando aún más la percepción de defensiva. Las palabras de Putin coinciden con lo que Zelenski considera una contraofensiva de Moscú en la región de Kursk, en respuesta a la incursión de las tropas ucranianas en territorio ruso hace cinco semanas.

Se prevé que Biden dé luz verde, como ya hizo al saltarse otras líneas rojas, si bien no se espera un anuncio inmediato

Los analistas no creen que eso pueda proporcionar la victoria a Ucrania, porque los países europeos no tienen suficientes misiles y el Gobierno de Biden pone como condición que no se usen los estadounidenses. Lo que le ha convencido ha sido el nuevo envío de misiles balísticos de corto alcance que Irán ha enviado a Rusia. «Uno tiene que asumir que si Irán proporciona a Rusia con este tipo de misiles es muy probable que no se quede en una sola vez. Será una fuente de capacidad a la que Rusia acudirá de nuevo en el futuro», dijo el secretario de prensa del Pentágono, general Patrick Ryder.

Decisión trascendental

Y uno por otro, ambos miden fuerzas para ver hasta dónde llega cada uno en defender sus líneas rojas. El consenso es que Biden decidirá a favor de los misiles de largo alcance, pero nadie esperaba una decisión este fin de semana. Según Político, podría reservársela para anunciarla en el marco de la Asamblea General de la ONU el próximo día 24. Tras haber pasado más de tres décadas en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el mandatario se precia de sopesar cuidadosamente decisiones tan trascendentales. Bajo su batuta, Estados Unidos ha pasado lentamente por las líneas rojas la artillería Himars al comienzo de la guerra, los tanques Abrams después, o los cazas F 16 y misiles de corto alcance ATACMS. Los analistas empiezan a ver a Putin «menos dispuesto de lo que parecía de escalar la guerra», publicó 'The New York Times'.

La expulsión de diplomáticos británicos «en respuesta a las pruebas proporcionadas» por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, heredero de la caja KGB), «y en respuesta a los muchos pasos hostiles que ha dado Londres», se justifica por haber detectado en sus actividades «señales de espionaje y sabotaje». El Ministerio de Exteriores británico asegura que las acusaciones son «totalmente infundadas». La inteligencia americana no cree que esto desate una Tercera Guerra Mundial, pero teme que Rusia se vengue armando a los satélites iraníes para que ataquen objetivos estadounidenses en Oriente Medio. La conversación de dos horas prevista entre Biden y Starmer sería un interesante contraste de opiniones sobre la estrategia de la OTAN en la guerra de Ucrania, que está a punto de discutirse por tercer año en la Asamblea General de la ONU.