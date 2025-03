El ministro alemán de Finanzas se gana la animadversión de China

China ha suspendido la visita a Pekín del ministro federal alemán de Finanzas, Christian Lindner, a corto plazo, según ha anunciado un portavoz de su ... oficina en Berlín. Una afrenta diplomática que podría tener relación con su cargo como presidente del Partido Liberal Alemán (FDP), socio menor del tripartito que gobierna Berlín, según se especula en la capital germana.

Lindner tenía previsto visitar la capital china el próximo miércoles y entrevistarse allí con su homólogo Liu Kun, antes de participar al día siguiente en Japón en la cumbre de ministros de Finanzas del G7. Pekín ha argumentado problemas de agenda del titular del gigante asiático para suspender y aplazar sin fecha la cita, en la que estaba previsto preparar las consultas a un máximo nivel entre ambos gobiernos y celebrar un primer encuentro entre ambos políticos.

El desplante no afecta al parecer a las relaciones germano-chinas, ya que este martes es esperado en Berlín el ministro chino de Exteriores, Qin Gang, para entrevistarse con su homóloga alemana Annalena Baerbock. Un portavoz de Exteriores alemán ha anuncido este lunes la visita inminente e inesperada del jefe de la diplomacia china. Por ese motivo parece más sospechosa aún la negativa a recibir a Lindner, que en Berlín se considera un toque de atención al presidente de los liberales.

Una de las razones podría ser la visita a Taiwán a finales de marzo pasado de la ministra alemana de Investigación y Ciencia, la también liberal Bettina Stark-Watzinger, la primera en 25 años de un miembro del gabinete germano a la isla que Pekín considera parte de su territorio. El ministerio chino de Exteriores calificó el viaje en su momento de «acto monstruoso» y expresó su «enérgica desaprobación» en una protesta oficial.

Pero no es la primera vez que Lindner provoca la ira de las autoridades de China. En una visita en 2019 a Hong Kong como presidente del FDP para abrir una oficina de la Fundación Friedrich Naumann, cercana a su partido, celebró una reunión con opositores del gigante asiático que no gustó a Pekín. Tanto es así que cuando viajó seguidamente a la capital se encontró con que se habían suspendido todas sus citas previstas con altos miembros del partido comunista local. Fuentes de su delegación señalaron que la única conversación que pudo celebrar entonces con un miembro de la Administración china se celebró en un ambiente frío, por no decir hostil. Su interlocutor no quiso incluso, al parecer, estrecharle la mano cuando se saludaron.

Críticas a Xi Jinping

El hecho de que el presidente de los liberales germanos criticara además abiertamente el pasado febrero a China, tras una cumbre de los ministros de Finanzas del G20, por la postura de Pekín en la guerra entre Ucrania y Rusia puede ser también una causa más de las irritaciones que ha provocado en el sistema del presidente, Xi Jinping. «Resulta lamentable» que la República Popular «haya impedido» la redacción de un documento conjunto final, dijo Lindner al término de aquella reunión, en la que la gran mayoría de los países asistentes condenaron la invasión de Ucrania por Rusia, pero no China.

La visita a Berlín del titular chino de Exteriores parece confirmar que las animadversiones del gigante asiático van dirigidas exclusivamente al FDP y su presidente. Qin visitará esta semana sucesivamente Alemania, Francia y Noruega invitado por sus colegas de los tres países. Pekín trata de actuar como mediador en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero no se descarta que su ministro aborde también la espinosa cuestión de Taiwán. Durante una visita al gigante asiático el mes pasado, Baerbock expresó su preocupación por el peligro de una escalada de las tensiones entre China y la isla, que Pekín considera un territorio rebelde.