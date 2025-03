La Justicia alemana retira a Schroeder su despacho en el Bundestag

El Tribunal Administrativo de Berlín falló este jueves en contra del excanciller de Alemania Gerhard Schroeder, a quien denegó el derecho a contar con una ... oficina y personal en la Cámara Baja del Parlamento, el Bundestag. Schroeder presentó una demanda cuando la Comisión de Presupuestos revocó alguno de sus privilegios y cerró su despacho en mayo de 2022. Para el antiguo líder socialdemócrata esta decisión fue ilegal.

Sin embargo, la Justicia germana no comparte este punto de vista y ha dictaminado ahora, en una vista en la que no ha estado presente Schroeder, que el excanciller no tiene derecho a conservar estos privilegios heredados tras su paso por el Gobierno entre 1998 y 2005.

Antes de la decisión de la Comisión de Presupuestos del Bundestag, Schroeder ya había acumulado críticas, incluso dentro de su partido, el Partido Socialdemócrata, por sus vínculos con Rusia y el presidente, Vladímir Putin.