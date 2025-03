«El confinamiento me hubiera vuelto loco si no llega a ser por el trabajo»

Como casi todos los adultos, Petros Márkaris echa de menos la infancia, aunque a él le resulta imposible regresar al ambiente en que creció. Nacido en 1937 en Estambul en una familia greco-armenia, ya no reconoce la ciudad donde pasó sus primeros años. «Cuando iba por la calle para ir a la escuela escuchaba seis lenguas: turco, griego, armenio, ladino, italiano y francés. Y no me daba ni la vuelta, porque era lo cotidiano, la vida de todos los días. Pero eso ya no existe. Estambul, una ciudad a la que también mi hija está muy ligada, es hoy completamente distinta», cuenta en el salón de su casa, ubicada en un barrio residencial de Atenas. Fue en ese espacio donde el escritor pasó el confinamiento durante la pandemia, un período en el que se «hubiera vuelto loco si no llega a ser por el trabajo». Aprovechó aquellos difíciles meses de restricciones y boletines diarios de muertos por el coronavirus para escribir 'La conjura de los suicidas' y otro libro de próxima aparición en Grecia.