Macron celebra su primer año desde la reelección marcado por las caceroladas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cumple un año desde su reelección. Un periodo marcado por las caceroladas, las huelgas de basureros y la polémica ... reforma de las pensiones. Alrededor de un 74% de franceses no confía en el mandatario, lo que se ha demostrado con los frecuentes abucheos durante su gira nacional, que inició la anterior semana. Los reclamos de su dimisión están a la orden del día, pero el presidente se ha encargado de romper las ilusiones de los detractores. Macron tendrá que afrontar sus cuatro años restantes al frente del país con un índice de rechazo que roza los máximos históricos.

Después de ganar en la segunda vuelta de los comicios generales en 2022 con un 58,54% de los votos frente a un 41,46% de la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, Macron se convirtió en el primer presidente en revalidar el poder en los últimos 20 años. En su discurso de celebración, aseguró que trataría de gobernar con «un nuevo método» y atendería también las «preocupaciones» de los que votaron en su contra. Pero tras un año de sus palabras, uno de cada dos franceses está «muy descontento» con su política, según una encuesta publicada por el diario 'Le Journal du Dimanche'.

Ya desde finales de su primer mandato, Macron veía caer su popularidad. Las elecciones de 2017, en las que participó por primera vez, le dieron una rotunda victoria con un 66% de los votos. Un porcentaje que se redujo ocho puntos en los comicios de 2022. Sin embargo, el periodo de mayor rechazo sentó sus bases en enero tras anunciar que retomaba el proyecto de retrasar la edad de jubilación a los 64 años —dos más de lo establecido hasta ahora—, y que hace una semana fue validado por el Consejo Constitucional. Un anuncio que le ha costado el apoyo de sus conciudadanos. La oposición de la mayoría social de estos meses ha superado lo que, hasta ahora, fue su periodo más oscuro en 2018, cuando surgieron los 'chalecos amarillos'.

En su intento de reconquistar la imagen de presidente de masas, Macrón planea lanzar leyes más amigables. De hecho, el jueves, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, anunció que Francia prolongará hasta 2025 las subvenciones adoptadas en octubre de 2021 para limitar el alza del precio de la electricidad. Además, ha prometido una subida salarial a los docentes, mejorar el sistema sanitario y mantener la inversión en sectores de futuro, como las baterías eléctricas. Pero sin la mayoría en el Parlamento y los sindicatos en su contra, su intento de reconciliarse con el pueblo parece complicarse.

En la víspera del aniversario de su reelección, Macron, que no podrá presentarse a la batalla electoral de 2027 porque la Constitución francesa no permite un tercer mandato, advirtió sobre la posible llegada al poder de la líder de ultraderecha Le Pen, después de lamentar su poca implicación en explicar la reforma de las pensiones a los ciudadanos. El presidente, de 45 años, aseguró que «quizá el error fue no estar lo suficientemente presente para dar substancia a la ley y sacarla adelante yo mismo». Como una «consecuencia» de haber tomado distancia y dejar a su primera ministra, Élisabeth Borne, lidiar con las críticas, «Marine Le Pen gobernará si no sabemos responder a los desafíos del país y si asentamos la costumbre de mentir o de negar la realidad», declaró Macron en una entrevista de 'Le Parisien'.

Durante este año, el presidente enfrentó unas elecciones legislativas que lo dejaron sin la mayoría absoluta parlamentaria, varias mociones de censura y ya completa tres meses de huelgas en contra de su reforma de las pensiones, a espera de la mayor convocatoria que promete ser la protesta del 1 de mayo en el país.