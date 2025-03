Macron y Biden unen fuerzas ante Putin para garantizar la «seguridad» de Europa

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, reiteraron este sábado su firme apoyo a Ucrania ante la invasión de Rusia, dos ... días después de conmemorar junto a otros líderes europeos el 80 aniversario del Desembarco de Normandía. «En este conflicto se juega la seguridad y la estabilidad de nuestra Europa», advirtió Macron en una declaración a la prensa conjunta en el Palacio del Elíseo, en la que no admitieron preguntas.

«Sabemos lo que pasará si (Rusia) logra someter a Ucrania. Y sabemos que Putin no se va a parar ahí. No es solo Ucrania, se trata de mucho más. Toda Europa estará amenazada (por Rusia). No vamos a permitir que esto pase. Estados Unidos se mantendrá al lado de Ucrania, de nuestros aliados y de Francia», aseguró Biden a Macron. Ambos líderes se reunieron este sábado en París por separado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que prometieron más ayuda para hacer frente a Rusia.

El presidente de Estados Unidos llegó a Francia el miércoles para participar en las conmemoraciones del Desembarco de Normandía y ha permanecido cinco días en total. Se trata de la visita más larga de Biden a otro país desde que gobierna EE UU.

«No es solo Ucrania, se trata de mucho más. Toda Europa estará amenazada (por Rusia). No vamos a permitir que esto pase» Joe Biden Presidente de EE UU

«Esta semana hemos mostrado una vez más al mundo la fuerza de los aliados, lo que podemos lograr cuando estamos juntos. Esto es lo que define las relaciones entre Francia y Estados Unidos», destacó el presidente estadounidense. Biden fue recibido este sábado por Macron en el Arco de Triunfo de París, donde reavivaron la llama de la tumba del soldado desconocido. Los dos líderes mantuvieron un almuerzo de trabajo y participaron en un consejo de las cámaras de comercio de Francia y Estados Unidos.

«Inaceptable» situación en Gaza

Los dos presidentes aplaudieron la liberación de cuatro rehenes de Hamás por parte del Ejército israelí en Gaza. «No vamos a parar hasta que todos regresen a casa y se alcance un alto al fuego», dijo Biden. Macron pidió «un alto el fuego inmediato y abrir la perspectiva de una solución política, la única que puede crear las condiciones para una paz justa y duradera que responda a las peticiones de seguridad de los dos pueblos». De Israel y Palestina.

«Tras nueve meses de conflicto, la situación en Rafah, como el balance humano, es inaceptable. Es intolerable que Israel no abra todos los puntos de cruce fronterizos a la ayuda humanitaria como la comunidad internacional pide desde hace tiempo», denunció Macron en presencia de Biden.