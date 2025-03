Zelenski aumenta su arsenal

Volodímir Zelenski regresará en unas horas a casa de su viaje a Francia, donde asistió en los últimos días a los actos por el 80 ... aniversario del Desembarco de Normandía, con más arsenal para hacer frente a Rusia en una guerra que va camino de los dos años y medio. En un encuentro con el presidente de EE UU, Joe Biden, celebrado en París logró el compromiso de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 225 millones de dólares (misiles para la defensa antiaérea, munición, granadas...) y las «disculpas» del líder norteamericano por los meses de negociaciones en el Congreso que dilataron la entrega de más apoyo a Kiev. «Estados Unidos siempre estará con ustedes», se comprometió este viernes ante su homólogo ucraniano, a quien alabó que «no se doblegaron, no cedieron» ante el avance ruso.

Emmanuel Macron, como anfitrión de los actos conmemorativos por el Día D, tampoco desaprovechó la presencia de Zelenski en su país para demostrar su respaldo a Kiev. Lo hizo con el anuncio de que Francia le proporcionará aviones caza Mirage 2000-5 -la aeronave de combate de referencia del ejército galo hasta su relevo progresivo por la Rafale, más moderna- con el objetivo de que pueda recuperar el control de su espacio aéreo y neutralizar los ataques con drones rusos y, además, formará «de inmediato» a unos 4.500 soldados ucranianos -una brigada entera- en territorio francés. Eso sí, asumió que resultaría «más práctico» entrenarlos en su propio terreno. «Queremos hacer todo lo que sea posible para ayudar», subrayó el inquilino del Elíseo.

El líder galo explicó en ese sentido que Francia ultima la creación de una coalición de países para enviar instructores militares a Ucrania, una petición «legítima» realizada por el propio Zelenski y su Ministerio de Defensa ante la movilización masiva de reclutas que necesitan instrucción antes de ir al frente. «¿Formar soldados en su territorio es una escalada? No. Es reconocer la soberanía ucraniana», opinó Macron. El presidente acusó a Rusia de tratar de «intimidar» para que no se ayude a Kiev. «Si hubiéramos cedido no hubiéramos entregado ningún carro de combate, ningún cañón, ningún avión, ningún misil de largo alcance, y no creo que Ucrania estuviera en la situación en la que está ahora», planteó antes de destacar la presión internacional sobre el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, a quien recordó que los franceses están «del lado de la paz». «Pero la paz no es la capitulación del que es agredido», zanjó.

Adhesión a la UE

La intervención de Macron llegó un día después del arresto en Moscú de Laurent Vinatier, un ciudadano francés que trabaja para una ONG suiza, cuya rápida liberación y «una aclaración» sobre lo ocurrido exigió el presidente a las autoridades rusas. Horas antes del encuentro con Zelenski, a quien prometió que «de aquí a final de mes» lanzará las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, fue el mandatario ucraniano el encargado de ofrecer un discurso en la Asamblea Nacional en París, donde agradeció la ayuda comprometida y lamentó que «Europa ya no sea un continente de paz». «¿Puede Putin ganar esta batalla? No, porque nosotros no tenemos derecho a perder. ¿Podemos nosotros ganar esta batalla? Sí, estoy convencido», proclamó delante los diputados, ante quienes comparó la lucha de su país contra Rusia con la resistencia contra las nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

El líder norteamericano le ofreció «disculpas» por los meses de negociación en el Congreso de EE UU sobre el respaldo a Kiev

Zelenski fue uno de los protagonistas de la agenda por el 80 aniversario del Desembarco de Normandia, que reunió en Francia a líderes de diferentes países, el rey Carlos III de Inglaterra en su primera visita al extranjero desde que le fue diagnosticado un cáncer y los supervivientes de aquella batalla. El presidente ruso no fue invitado a la ceremonia precisamente por la invasión de Ucrania. «De aquí a una semana, será nuestro Día D», aseguró el mandatario ucraniano ante la Asamblea Nacional en referencia a la Conferencia para la paz que tendrá lugar el próximo fin de semana (días 15 y 16) en Suiza. Una cita que Macron consideró «una etapa para construir una paz duradera».

El líder ucraniano, que antes de recalar en Francia realizó una gira por diferentes países asiáticos en busca de adhesiones a esa cumbre, continuará este sábado su visita a territorio galo. Macron le despedirá con una cena de Estado en el Palacio del Elíseo.