Los 'tories' eligen a Badenoch para liderar el partido y la oposición en el Reino Unido

Kemi Badenoch ha sido elegida este sábado por los miembros del Partido Conservador británico como su nueva líder, tras una campaña en la que la formación ha optado por políticos de la derecha para responder a los retos que plantea su contundente derrota en las pasadas elecciones generales de julio ... . Diez mil votos separaron a los dos candidatos (la propia Badenock y Robert Jenrick) que habían superado el filtro del grupo parlamentario para asumir la jefatura 'tory'.

Exministra de Empresa con Rishi Sunak, titulada en Informática, casada con un gestor del Deutsche Bank y madre de tres hijos, Badenoch se ha convertido en la cuarta mujer que lidera el Partido Conservador -ni los laboristas ni los liberal demócratas han tenido por ahora una mujer en la cima de su organización- y la primera persona negra que ocupa la posición más importante de una de las grandes formaciones británicas.

Badenoch, de 44 años, ha estado vinculada a los grupos de estudios promotores de la política económica liberal que tienen a Margaret Thatcher como su referencia en el Reino Unido. En la conferencia conservadora, en septiembre, la ahora líder de los 'trories' afirmó que si llegaba a primera ministra promoverá una revisión general de las funciones que ejercen todas las agencias del Estado.

Sin un programa concreto

Su rival en la última ronda de las primarias, Robert Jenrick, había enfocado su campaña en un programa destinado a atraer a votantes que han abandonado a los conservadores y que en las elecciones apoyaron al partido ReformUK del 'brexiter' Nigel Farage. Destacaba como su primer objetivo la marcha del Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos que impide, según él, poner fin a la inmigración ilegal en territorio británico.

Ampliar Robert Jenrick, el otro aspirante al liderazgo conservador, felicita a Kemi Badenoch. Stefan Rousseau/EP

Badenoch no ha sido concreta. En sus discursos y entrevistas ha señalado una y otra vez que ella es diferente, que no quiere participar en una estrategia basada en eslóganes y que responde al corto plazo. «Yo no soy así» o «yo quiero una política seria» han sido algunos de sus breves autorretratos citados con frecuencia. Los partidarios de Jenrick le reprochan a la elegida, precisamente, que no ha presentado un programa detallado con sus propuestas.

Una encuesta de la firma YouGov afirma que solo el 19% de los británicos estaba interesado en este proceso de primarias y que la mitad del país no considera relevante al Partido Conservador en este momento. La victoria de los laboristas en julio les da un margen para recomponerse. El mismo sondeo registraba la ventaja del actual primer ministro, Keir Starmer, respecto a los dos candidatos a asumir el liderazgo 'tory'.