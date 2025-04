Los conservadores británicos abren el proceso que elegirá al nuevo líder que sustituya a Sunak

El Partido Conservador británico se reúne hasta este martes en Birmingham, pero hubiese querido congregarse en otro lugar para su conferencia anual. La pérdida de ... la alcaldía comarcal en mayo fue un gran golpe y una advertencia para Rishi Sunak, porque el descalabro de votantes del popular Andy Street se debía claramente a que una mayoría de los electores había decidido que los 'tories' tenían que ser derrotados.

Sunak se despedirá del partido con una audiencia modesta. Seguirá encabezando al grupo parlamentario en Westminster hasta que los militantes, que nunca lo eligieron como líder, decidan su sucesor entre los dos candidatos que superen las primarias. Por el momento los cuatro aspirantes son entrevistados de televisión, con la inmigración como tema principal. Sucesivos gobiernos conservadores prometieron reducir la cifra de llegadas, pero en catorce años de mandato se multiplicaron por tres.

James Cleverly, que fue ministro de Relaciones Exteriores y de Interior con Sunak, y Tom Tugendhat, que ocupó la cartera de Seguridad en la última legislatura, aparecen como candidatos más de centro. Por su parte, Kemi Badenoch, de padres nigerianos, que fue titular de Mujeres e Igualdad, y Robert Jenrick, que dirigió Inmigración también con Sunak, tienen un perfil más conservador.

La conferencia es en teoría un escaparate para los cuatro candidatos, que este lunes comenzarán su desfile por el escenario para someterse a preguntas de la audiencia. El martes pronunciarán un discurso de veinte minutos. Días después, los miembros del grupo parlamentario descartarán a dos candidatos y dejarán a los otros dos para la batalla final ante los miembros del partido. El procedimiento electoral se extenderá hasta el 2 de noviembre.

Badenoch, que fue ministra de Inmigración, parte como favorita para regir el nuevo rumbo del partido

Kemi Badenoch es la favorita para sustituir a Sunak como líder del partido, según el sondeo de 860 militantes por el boletín Conservative Home. Pero estos expertos en elecciones internas creen que los últimos movimientos entre facciones pueden deparar sorpresas. La amenaza persistente del patriarca brexiter, Nigel Farage, y su partido Reform es el fantasma que envuelve al Partido Conservador estos días.

Fragilidad del Ejecutivo

Comentaristas políticos afirmaban tras la aplastante victoria de los laboristas -en escaños pero no en número de votantes- que el Gobierno de Keir Starmer es la última esperanza de que el país no caiga en el desorden populista. La falta de orden en Downing Street crea una atmósfera de fragilidad en torno al Ejecutivo, pero un derrumbe no parece inminente.

Boris Johnson tenía tras las elecciones de diciembre de 2019 una mayoría absoluta de 80 escaños en la Cámara de los Comunes. Enfrentados al Covid, a la inflación causada por la guerra de Ucrania, a las mentiras y divisiones internas, los 'tories' sostuvieron un mandato de cuatro años, seis meses y veintidós días. Starmer partió con una mayoría de 174, que erosiona la importancia de lo que Jenrick diga ahora.

Johnson se presenta en los últimos días como un Dick Turpin del siglo XXI, capaz de robar vacunas contra el covid a los holandeses y arrepentido de haber pedido disculpas por los guateques alcohólicos que organizó durante los confinamientos en el corazón del Gobierno. Está vendiendo un libro.

Su sustituta, Liz Truss, explica en vídeos de promoción que el efecto negativo de su plan económico fue culpa de un montón de gente. No de ella. También quiere vender su libro repleto de chascarrillos Graham Brady, que presidió el comité 1922 y revela ahora secretas desventuras de Cameron, May, Johnson, Truss y Sunak.