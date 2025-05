Italia relanza el proyecto de construir un puente entre Sicilia y Calabria

La historia interminable de la construcción de un puente que una las regiones italianas de Sicilia y Calabria podría haber entrado en su etapa final, ... la de la construcción. Tras siglos de ambiciones nunca concretadas para salvar los poco más de tres kilómetros que separan a la mayor isla del Mediterráneo del continente, el Ejecutivo conservador de Giorgia Meloni aprobó en la noche del jueves un decreto que recupera el antiguo proyecto de 2012, cuando también gobernaba la derecha, para levantar esta colosal infraestructura. Se espera que tras la actualización de los planos de hace 11 años a las últimas normativas medioambientales, técnicas y de seguridad, antes del otoño de 2024 comiencen las obras, que en principio deberían durar unos cinco años.

La construcción del Puente del Estrecho de Messina siempre ha estado rodeada de polémica por su gigantesco coste, ya que se estima que será de unos 7.000 millones de euros, y porque se levantará en una zona con un alto riesgo sísmico. De hecho, la ciudad siciliana de la que partirá fue devastada por un terremoto en 1908. También esgrimen sus detractores que la infraestructura supondría «un elevadísimo e insostenible coste ambiental», como denunció la organización ecologista WWF, recordando que el Estrecho de Messina es un lugar clave para el tránsito de aves y de mamíferos marinos y que cuenta con una gran biodiversidad.

Con sus 3,6 kilómetros de longitud, tres carriles para el tráfico de goma en cada sentido y doble vía de raíles para que circulen trenes, el Puente del Estrecho será construido por el mismo consorcio que venció el concurso público celebrado hace once años, Eurolink, liderado por la empresa Webuild y de la que forma parte la española Sacyr. Para Matteo Salvini, viceprimer ministro y titular de la cartera de Infraestructuras y Transportes, dar vía libre al puente supone «un día histórico no sólo para Calabria y Sicilia, sino para toda Italia». El Ejecutivo, no obstante, ha incluido en el decreto de aprobación una precaución, al afirmar que la infraestructura saldrá adelante «salvo acuerdos».

Pese a que el texto deja abierta la puerta a eventuales retrasos, Salvini ha insistido este viernes en que el proyecto ejecutivo estará aprobado «antes del 31 de julio de 2024», por lo que la primera piedra podrá ponerse durante ese verano. También ha respondido a quienes advierten sobre el gran riesgo de que se produzcan terremotos devastadores en la zona. «Hay sismicidad en Italia, como también la hay en Turquía y Japón y allí hay puentes», ha afirmado, aclarando que ya en 2012 se hicieron estudios al respecto por parte de empresas «italianas, españolas, japonesas y americanas» que garantizaban la seguridad. «No existe ningún problema de mareas, de viento o de sismicidad», ha subrayado Salvini, convencido de que Italia contará con el puente «más hermoso, más verde y más seguro del mundo».

También para su socio en la coalición gubernamental, Silvio Berlusconi, ha supuesto una alegría retomar su vieja ambición de conectar Sicilia y Calabria, de la que lleva hablando desde que entró en política a finales del siglo pasado. En 2006 logró que se firmara un contrato para levantar el puente, pero una crisis política provocó un cambio de Gobierno y la llegada al poder del izquierdista Romano Prodi al poder, que consideró la infraestructura «inútil y dañina». Dos años después, el magnate volvió al Ejecutivo, pero el proyecto del puente quedó entonces guardado en un cajón debido a la crisis económica que supuso a la postre el fin de su Gabinete.