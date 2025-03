El Gobierno español reclama un juicio oral a Pablo González, dos años preso en Polonia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reclamará que se celebre «lo antes posible» el juicio oral al periodista Pablo ... González, en prisión en Polonia desde hace casi dos años, cuando cubría el éxodo de personas refugiadas al comienzo de la guerra de Ucrania.

Pablo González, afincado en Nabarniz (Bizkaia), nació en Moscú hace 41 años. Es nieto de uno de aquellos niños exiliados a Rusia durante la Guerra Civil española. Trabajaba como periodista independiente para varios medios de comunicación, especializado en Europa del Este. El 27 de febrero de 2022 fue detenido por las autoridades polacas en la frontera de ese país con Ucrania, acusado de ser un espía ruso. Desde entonces está encarcelado sin que se hayan presentado cargos en su contra.

«Voy a seguir exigiendo un juicio oral lo antes posible y voy a seguir ocupándome directamente y dando instrucciones, como he hecho desde hace dos años, al embajador de España en Polonia para que él personalmente se ocupe», indicó este miércoles Albares en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

RSF insta a la Justicia polaca a liberar a Pablo González para que pueda defenderse en un juicio cuanto antes



La organización pide que se sustenten de una vez las graves acusaciones contra el periodista, que cumple 2 años de cárcel en duras condiciones.

Su declaración llegó como respuesta al diputado por el Grupo Parlamentario EH Bildu, Jon Iñarritu García: «¿Qué piensa hacer el Gobierno para garantizar el derecho del periodista Pablo González, que lleva dos años en prisión preventiva en Polonia, a un proceso sin dilaciones indebidas?».

«Buscan quebrar su voluntad»

Iñarritu recordó en su intervención que «en Polonia no existe una norma que limite el tiempo máximo de prisión preventiva, a pesar de las diferentes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». En su opinión, las autoridades polacas «buscan quebrar la voluntad y la defensa de personas presas intentando que se autoinculpen cuando no hay pruebas en su contra». El representante de EH Bildu lamentó las condiciones en las que se encuentra el periodista: ha visto a su familia «sólo en dos ocasiones» y «no ha podido tener contacto telefónico con ella».

«Tiene que llevar esposas en todo momento cuando sale de la celda y le desnudan varias veces al día para registrarle»

El ministro aseguró que ha pedido «sistemáticamente desde el primer día» que «se presenten las pruebas» contra Pablo González. «Yo también salvaguardo su presunción de inocencia. No soy ni juez, ni policía, soy ministro de Asuntos Exteriores y, por lo tanto, no investigo. Pero sí quiero que haya un juicio, un juicio oral, público, lo antes posible, y es lo que le he solicitado insistentemente al ministro de Asuntos Exteriores polaco», insistió.

Por su parte, el grupo Unidas Podemos registró una iniciativa en el Congreso con la que insta a «emplear todas las herramientas a disposición del Gobierno para garantizar el cese inmediato de la prisión provisional del periodista y la realización de un procedimiento judicial con todas las garantías».

Además, denuncia que, como Pablo González es considerado «preso peligroso», se le han impuesto condiciones «especialmente duras», como llevar esposas en todo momento al salir de su celda o que le «obliguen» a desnudarse varias veces al día para someterle a registros extremadamente «minuciosos». «Se le ha llegado a permitir ducharse solo una vez por semana y no se le concedió la visita de un dermatólogo durante meses por un problema en la piel», denuncia Unidas Podemos.