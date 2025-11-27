HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Macron presentó la 'mili' voluntaria en la base alpina de Varces. EFE

Francia implanta el servicio militar voluntario

Macron sigue el ejemplo de Bélgica o Alemania y apuesta por una 'mili' que forme a 3.000 jóvenes a partir del año que viene y a unos 10.000 en 2030

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:19

«El miedo no sirve para evitar los peligros. La única manera de hacerlo es prepararse para ellos». Con estas palabras, el presidente galo, Emmanuel ... Macron, justificó este jueves la creación de una 'mili' voluntaria que empezará a partir del verano de 2026. Como se había filtrado y comentado los últimos días en medios, Francia sigue el ejemplo de Alemania, Bélgica o Rumanía y apuesta por un servicio militar no obligatorio que solo integrarán aquellos jóvenes de 18 o 19 años que se decanten por ello. El anuncio realizado desde la base de Varces, en la zona de los Alpes, supone la recuperación de una formación castrense que el país vecino había suprimido en 1996.

