Fallece el político que abolió la pena de muerte en Francia

Robert Badinter, ministro de Justicia durante la presidencia del socialista François Mitterrand de 1981 a 1986 y artífice de la abolición en 1981 de la ... pena de muerte en Francia, murió este viernes a los 95 años.

Acabar con esta práctica era una de las promesas electorales de Mitterrand (1916-1996) antes de ganar las elecciones presidenciales, a pesar de que en esa época seis de cada diez franceses estaban a favor de mantener la pena máxima.

«Tengo el honor en nombre del gobierno de la República de pedir a la Asamblea Nacional la abolición de la pena de muerte en Francia. Porque ningún hombre es totalmente responsable y porque ninguna justicia es absolutamente infalible, la pena de muerte es moralmente inaceptable», dijo Badinter el 17 de septiembre de 1981 en el hemiciclo.

«Mañana gracias a ustedes la justicia francesa no será una justicia que mata», añadió el entonces ministro, que logró que la guillotina pasara a formar definitivamente parte en Francia de los libros de Historia. La 'ley Badinter' fue adoptada al día siguiente por 383 votos a favor y 117 en contra. El 9 de octubre de 1981, la pena de muerte en Francia fue abolida en Francia. Hoy, aún continúa vigente en 55 países.

Comprometido Como abogado, logró salvar de la guillotina a seis condenados entre 1977 y 1981

Nacido en París en 1928 en el seno de una familia judía procedente de Besarabia (actual Moldavia), su vida estuvo marcada por la segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Badinter vio cómo el 9 de febrero de 1943 la Gestapo arrestaba a su padre en una redada en la calle Sante-Catherine de Lyon. Su progenitor fue deportado y murió en el campo de concentración de Sobibor, en Polonia. Badinter huyó con su madre y su hermano a un pueblo, donde lograron sobrevivir con papeles falsos. Otros miembros de su familia fueron víctimas del exterminio nazi.

Estudió derecho y como abogado penalista hizo de la abolición de la pena de muerte el combate de su vida. Un caso le marcó: en 1972, Badinter no logró salvar de la guillotina a un cliente, Roger Bontens, pese a que el crimen no lo había cometido él, sino su cómplice. «Ese día, de partidario de la abolición, me convertí en la militante de la abolición», recordó Badinter años después.

Salvados de la guillotina

Como abogado consiguió entre 1977 y 1981 salvar a seis hombres de la guillotina. Entre ellos, se encontraba Patrick Henry, asesino de un niño de 7 años, que fue finalmente condenado a cadena perpetua.

Badinter logró en 1983 la extradición desde Bolivia del nazi Klaus Barbie (1913-1991), cuando ya era ministro de Justicia. El 'carnicero de Lyon' fue condenado a cadena perpetua en 1987 por crímenes contra la humanidad como jefe de la Gestapo en Lyon. Barbie había sido el militar que detuvo a su padre 81 años atrás.

Después de conocerse la noticia de su muerte, toda la clase política francesa le rindió homenaje. El presidente Emmanuel Macron le definió como una «figura del siglo, una conciencia republicana» y un representante «del espíritu francés».