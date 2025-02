Bebe, Elsie y Alice, las tres niñas asesinadas en Reino Unido: «Princesas felices e inocentes»

Daniel de Lucas Martes, 30 de julio 2024, 18:28 | Actualizado 19:13h. Comenta Compartir

Las tres niñas asesinadas en Southport, en el noroeste de Inglaterra, han sido identificadas como Bebe King, de seis años, Elsie Dot Stancombe, de siete, y Alice Dasilva Aguiar, de nueve. Esta última, de nacionalidad portuguesa, se encontraba entre las heridas del apuñalamiento múltiple ocurrido ayer lunes y ha fallecido en el hospital este martes a causa de las heridas, según ha informado la policía del condado británico de Merseyside. Se convirtió así en la tercera víctima mortal del ataque perpetrado presuntamente por un joven de 17 años que ya ha sido arrestado pero del que se desconocen sus motivos para tan macabra conducta. Las tres fallecidas disfrutraban de una actividad de baile y yoga inspirada por la música de la cantante estadounidense Taylor Swift cuando se produjo el horror.

Alice Aguiar fue identificada en las redes sociales por su tía después de que el secretario de Estado de Portugal confirmase la muerte de una hija de ciudadanos portugueses: «La familia vive en Southport. Los padres están en estado de shock». La niña era originaria del país luso, pero se había mudado a Crossens, Sefton, cerca de Southport.

«Princesa feliz e inocente»

Su desconsolada familia ha rendido un homenaje a su «princesa», que fue secuestrada por «un asesino y ser humano despreciable». Amigos y familiares se vuelcan en honrar la memoria de Alice. Los padres le han dedicado una enternecedora despedida: «Sigue sonriendo y bailando como te encanta hacerlo, princesa. Como te dijimos antes, siempre serás nuestra princesa y nadie cambiará eso. Te enviamos todo el cariño de tus héroes, papá y mamá».

La tía de Alice, Carina Aguiar, ha publicado en Facebook un enlace con la confirmación de la policía de Merseyside de que una tercera niña había muerto después del ataque. Previamente la residente en Câmara de Lobos (Madeira) había compartido una foto de un lazo negro junto al nombre de Alice después de escribir un emotivo mensaje: «Princesa Alice. En este momento de gran dolor me duele el alma, me duele el cuerpo, me duele la mente. Tengo un nudo en la garganta. Eras sólo una niña inocente, una niña feliz y sonriente con una vida brillante por delante que un ser humano despreciable te arrebató, sin piedad, sin ningún motivo. Cuida a tu mamá y a tu papá que están sufriendo, que están desolados y destrozados. Vuela alto, pequeña estrella. Te amo». Las últimas informaciones apuntan que la madre de Alice, Alexandra, es de Caracas, Venezuela, y su padre, David, de Madeira, Portugal.

En un homenaje emitido a través de la Policía de Merseyside, la familia de Bebe King ha expresado su dolor por la pérdida de la menor de 6 años: «No hay palabras que puedan describir la devastación que ha golpeado a nuestra familia mientras tratamos de lidiar con la pérdida de nuestra pequeña niña Bebe».

Apoyo profesional

La policía de Merseyside ha informado de que las familias de las víctimas están siendo apoyadas por personal especializado y han emitido fotografías de las niñas. De la misma forma, ruegan que se respete su privacidad en estos momentos tan complicados.

Cientos de tributos se han depositado en el lugar de la tragedia con mensajes de apoyo. Uno de las notas reza: «A todas las hermosas niñas y familias afectadas por esta tragedia. Ni siquiera podemos comprender las emociones y el dolor por el que deben estar pasando ahora mismo. No merecían nada de esto. Nuestro corazón está roto por vosotras».

También en redes sociales se ha experimentado una oleada de solidaridad con las víctimas y familiares del ataque de Southport. Entre los que han querido mandar un mensaje de apoyo se encuentra Taylor Swift, que se ha declarado en 'shock' por el ataque.

«El horror del ataque de ayer en Southport me invade continuamente y estoy totalmente en shock», expresa en su historia de Instagram. «Lamento la pérdida de vidas e inocencia, y el horrendo trauma infligido a todos los que estaban allí, las familias y los de emergencias», ha añadido. Con un fondo oscuro y letras blancas, la cantante ha querido mandar un mensaje de apoyo al entorno cercano de las víctimas. «Estos eran solo niñas pequeñas en una clase de baile. No sé cómo transmitir mis condolencias a estas familias», ha finalizado en un escueto pero emotivo mensaje donde ha mostrado su dolor por el suceso.