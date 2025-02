Mueren tres niños acuchillados en Reino Unido: «Era una escena de terror, todos intentaron salvar a los pequeños»

Tres niños fueron asesinados este lunes en un «feroz ataque» contra una fiesta escolar en la localidad inglesa de Southport, en el que también resultaron heridos otros nueve alumnos. Cinco menores y los dos mayores que intentaron protegerles del aterrador apuñalamiento al que fueron sometidos ... se encuentran en estado crítico, según confirmó la Policía. Un joven de 17 años fue detenido en relación con el terrible incidente, que de momento no se reconoce como un posible atentado terrorista.

«Todos intentaron salvar a los niños», ha declarado el propietario de un comercio cercano al lugar de los hechos. Nada en la tranquila mañana de esta población hacía presagiar la pesadilla. Él llamó a la Policía en cuanto escuchó gritos de alarma, conmocionado por un ataque brutal «parecido a la escena de una película de terror espeluznante». En declaraciones a la BBC, señaló que los testigos respondieron rápidamente. Un obrero que trabajaba a unos metros de la calle Hart, donde ocurrió la agresión, se lanzó en su dirección para trasladar a varios niños lejos del posible radio de acción del atacante mientras varios vecinos ponían a salvo al menos a una decena de menores. «Toda la gente que había alrededor se unió para ayudar». Otro comerciante confesó su impresión después de ver a varios niños «sangrando en la calle».

La Policía no ha encontrado aún un móvil a la barbarie. Cree que el agresor tenía como objetivo a los participantes en la fiesta, dentro de un edificio comunitario en la calle, y que los adultos resultaron heridos al interponerse. «Intentaban valientemente proteger a los niños que estaban siendo atacados», ha señalado un portavoz policial.

Un periodista aseguró no haber visto «nunca nada igual. Vi a hombres y mujeres en ambulancias llorando. La gente lloraba en la calle» mientras las víctimas eran socorridas y trasladadas a los hospitales de inmediato. «Nadie da cédito a que esto haya pasado en un lugar tranquilo como Southport».

Cientos de vecinos se han acercado este martes a la calle Hart para mostrar sus respetos y depositar flores junto a la fachada del edificio donde ocurrieron los hechos. Los bomberos también han realizado una pequeña concentración en el lugar con el fin de expresar sus condolencias a las familias de los fallecidos. La primera de las tres víctimas mortales ya ha sido identificada. Se trata de Alice Aguiar, de nueve años. e hija de un matrimonio de Madeira reidente en Southport. El Gobierno de Portugal ha manifestado su «dolor» y llamado a la comunidad a «apoyar» a la familia.

Una familiar de la niña ha publicado en las redes sociales el siguiente mensaje: «Princesa Alice. En este momento de gran dolor me duele el alma, me duele el cuerpo, me duele la mente. Tengo un nudo en la garganta. Eras solo una niña inocente, una niña feliz y sonriente con una vida brillante por delante que un ser humano despreciable te arrebató, sin piedad, sin ningún motivo. Cuida a tu mamá y a tu papá que están sufriendo, que están desolados y destrozados. Vuela alto, pequeña estrella. Te amo».

Las otras dos víctimas mortales son también dos menores de seis y nueve años. Sus identidades todavía no han sido reveladas.

El miedo y la impresión se han apoderado de la población. Un animador infantil reconocía este martes que los padres se sienten «aterrorizados» ante la idea de enviar a sus hijos a clubes y actividades de verano. «Tengo una hija de cinco años que podría haber asistido a la clase sin problemas. Me siento impotente y como si no pudiera hacer nada», lamenta.

Un club de fans de Taylor Swift, cuyas canciones eran la base de la clase a la que asistían los pequeños, ha recaudado 100.000 libras para destinarlas al departamento benéfico del hospital infantil de la ciudad.

La clase de Taylor Swift

La alarma saltó a las 11.47 horas (una más en la Península) cuando los pequeños de una escuela de Southport, en el oeste de Inglaterra, participaban en una sesión de baile inspirada por Taylor Swith, la popular cantante que aún no ha completado el calendario de actuaciones previstas en Reino Unido de la gira en la que promociona su último doble disco 'The Tortured Poets Department'.

Alrededor de veinticinco niños, de edades comprendidas entre los 6 y los 11 años, se habían inscrito en el evento, que debía durar dos horas, desde las diez de la mañana hasta el mediodía.

Cuando el acto llegaba a su ecuador, un adolescente que empuñaba un arma blanca se lanzó al ataque indiscriminado de los escolares y sus tutores, dejando un reguero de sangre y causando el pánico entre los asistentes. Los servicios de emergencia activaron de inmediato el protocolo de «incidente grave» y los cuerpos de seguridad acordonaron el área y urgieron a inquilinos y visitantes de los edificios próximos a cerrar puertas y ventanas.

Las primeras investigaciones determinaron que el agresor supuestamente llegó al estudio de baile, que está situado en un pequeño centro comercial detrás de una calle residencial, en un taxi del que salió sin pagar. Un testigo afirmó que llevaba una sudadera negra con capucha y una mascarilla de protección contra el covid. Entró al local por la puerta principal, que no estaba cerrada con llave por razones de seguridad contra incendios.

Se informó en un principio de que al menos ocho personas habían resultado heridas en un «frenético» apuñalamiento en esta ciudad costera del oeste de Inglaterra, que está localizada entre Liverpool, al sur; Preston, al este; y Blackpool, al norte. Por la tarde, las autoridades de la región confirmaron la muerte de dos pequeños que participaban en el baile escolar. Este martes se ha sumado un tercero. Entre los heridos de gravedad, la jefa del servicio policial, Serena Kennedy, identificó a dos adultos que actuaron para proteger a los menores.

La jefa de Policía, Serena Kennedy, adelantó que el motivo del brutal apuñalamiento «continua incierto» en este momento inicial de la investigación. De momento se ha descartado el móvil terrorista, aunque los agentes de Merseyside encargados de las pesquisas han recibido una oferta de apoyo de la brigada contraterrorista del noroeste de Inglaterra. «La investigación está en sus primeras etapas y la motivación del incidente sigue sin estar clara», añadió Kennedy.

El detenido de 17 años estaba domiciliado en la localidad de Banks, próxima a Southport, aunque nació en la ciudad galesa de Cardiff, de acuerdo con la declaración de Kennedy.

Condolencias de Starmer

El primer ministro, Keir Starmer, emitió un mensaje de pesar a las víctimas y sus familiares. También agradeció la labor de los servicios de emergencia`, que movilizaron unidades de paramédicos, ambulancias de tierra y aire y brigadas de bomberos. El dirigente laborista describió el sangriento incidente como un «evento realmente espantoso» y habló en nombre de la población al señalar que el país entero estaba «profundamente impactado por lo que ha visto y ha oído hoy».

La ministra del Interior, Yvette Cooper, tildó de «devastador» lo sucedido». «Mi corazón está con todas las familias afectadas por este horrible incidente y con toda la comunidad», ha señalado en la citada red social.

Por su parte, el rey Carlos dijo que fue un «ataque verdaderamente espantoso». «Mi esposa y yo quedamos profundamente conmocionados al enterarnos del terrible incidente ocurrido hoy en Southport», dijo el monarca en una declaración. «Enviamos nuestras más sinceras condolencias, oraciones y nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de aquellos que han perdido la vida de manera tan trágica».

Reino Unido registra un recrudecimiento de incidentes de violencia con arma blanca, en los que suelen estar involucrados jóvenes. El año pasado se contabilizaron unos 50.000 ataques de ese tipo, con un aumento de 7% respecto a 2022 y de casi el 100% en diez años, según la oficina nacional de estadísticas.