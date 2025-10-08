Alemania permitirá a la policía derribar drones sospechosos

Ante las incursiones de drones sin identificar en el espacio de la Unión Europea, hasta ahora la reacción ha sido básicamente la de cerrar los ... aeropuertos cercanos, afectando a miles de pasajeros, y quedarse de brazos cruzados hasta que pase la amenaza. Todas las pistas apuntan a Rusia como instigador de esta provocación, pero, a falta de pruebas, es imposible certificarlo. Vladímir Putin solo ha hecho un comentario jocoso al respecto: «No volveré a enviar más. Ni a Francia ni a Dinamarca», afirmó el pasado día 2 entre risas, rechazando las acusaciones a su manera.

También se desconoce otro dato clave: desde dónde despegan los aviones no tripulados. De nuevo, las pistas apuntan a la polémica 'flota fantasma' de buques rusos. Pero, una vez más, es imposible confirmarlo. Por eso, Alemania ha decidido cambiar de táctica para tratar de poner fin a esos vuelos ilegales y facilitar su investigación: el gabinete del canciller Friedrich Merz ha decidido permitir a la policía derribar los drones sospechosos. Incluso a tiros si es necesario.

«Estos incidentes con drones son una amenaza para nuestra seguridad», ha explicado el propio Merz. «No vamos a permitir que suceda. Vamos a fortalecer los poderes de la Policía Federal para que pueda detectar y gestionar los drones más rápido en el futuro», ha añadido. No obstante, la legislación aprobada por el gabinete de Merz este miércoles debe recibir aún el visto bueno del Parlamento para su entrada en vigor.

Ampliar Un miembro de los equipos de rescate de Ucrania recoge el motor de un dron ruso tras un ataque sobre Járkov. EFE

En principio, los agentes tratarán de inutilizar los aviones no tripulados con herramientas específicas para ellos, como son láseres o inhibidores de frecuencias que les permiten tomar su control o hacerlos aterrizar. No obstante, en casos en los que haya una amenaza grave, también podrán disparar contra ellos utilizando sus armas de fuego reglamentarias. Afortunadamente, los drones detectados hasta ahora no estaban equipados con armamento y, aparentemente, realizaban solo labores de reconocimiento e Inteligencia. Otro de sus objetivos era, evidentemente, amedrentar.

En esta coyuntura de guerra híbrida, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el mes pasado levantar 'un muro contra drones' basado en una red de sensores para detectarlos y de armamento para derribarlos. Este miércoles ha anunciado que, siguiendo las recomendaciones de los países mediterráneos -incluida España-, propondrá que el muro sirva también para responder a amenazas como la inmigración ilegal o los desastres naturales.

Ampliar Un dron interceptor desarrollado por la alemana Tytan. Reuters

Para Von der Leyen, estas incursiones componen «una campaña coherente y creciente para desestabilizar a los ciudadanos, poner a prueba la determinación de Europa, dividir nuestra Unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania». Ante los eurodiputados en Estrasburgo ha sentenciado que «es hora de llamarlo por su nombre: se trata de una guerra híbrida y hay que tomársela en serio».

«Animales estúpidos»

Von der Leyen ha incluido en la lista de crecientes amenazas contra la UE los ciberataques contra infraestructuras críticas, las campañas de desinformación y los cortes de cables submarinos».

Desde Moscú se responde a estas denuncias con insultos y sarcasmo. El expresidente Dmitri Medvedev, convertido en uno de los principales agitadores de la propaganda rusa, se ha referido a quienes señalan estas amenazas como «animales estúpidos que necesitan sentir el peligro de la guerra». Sin embargo, a renglón seguido, como si quisiera darle la razón a Von der Leyen, añadió que «lo principal es que los europeos de mente estrecha sientan en carne propia el peligro de la guerra. Que teman y tiemblen como animales inertes en una manada conducida al matadero. Que se ensucien de miedo, presintiendo su inminente y agonizante fin. Quizás entonces entiendan lo que es la guerra. Y les arranquen la cabeza a monstruos como Merz y Macron, que ganan dinero y ganan puntos políticos con sangre». Más comedido, Putin se limita a considerar que todo es «un sinsentido» destinado a distraer de los problemas domésticos de Europa.