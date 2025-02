Así ven los medios estadounidenses el triunfo de Trump: «Dream Team»

«Dream Team», «Ajuste de cuentas», «Boom en Wall Street»... Estos titulares bien podrían ser nombres de películas de Hollywood de los años noventa o de típicos programas estadounidenses donde el dinero y la farándula brillan en la pequeña pantalla. Pero ni una cosa ni ... la otra. Un día después de que Donald Trump volviera a ganar la Casa Blanca, todos los medios norteamericanos hacen balance de su victoria.

El editorial de 'The New York Times' titula «Estados Unidos toma una decisión peligrosa» tras la victoria del magnate. Advierten de lo que va a suponer la presidencia del republicano durante los próximos cuatro años: «Los estadounidenses deben tener claro la amenaza que representará para la nación y sus leyes y estar preparados para ejercer sus derechos en defensa del país y de su gente, las leyes, las instituciones y los valores que lo han mantenido fuerte».

La cadena de televisión NBC habla de la situación que viven los demócratas tras la derrota de Kamala Harris. «Ajuste de cuentas en todo el partido» se puede leer en un artículo donde hablan de cómo los demócratas, destrozados, señalan la necesidad de echar a la vieja guardia. La NBC califica el regreso de Trump como «histórico y polarizador».

La cadena conservadora más afín a Trump, Fox News, hace un despliegue en su portal web ensalzando el triunfo del candidato republicano y mete el dedo en la llaga con la derrota de los demócratas. Resaltan el contraste entre el mal ambiente en el partido de Harris, los abandonos en el partido de la aún vicepresidenta, las críticas entre demócratas y la buena sintonía entre el presidente electo y su equipo.

«Wall Street se vuelve loco ante el nuevo boom de Trump», titula en su pieza principal el periódico económico 'The Wall Street Journal'. El dólar y el bitcoin se dispararon tras conocerse quién será el nuevo inquilino del despacho oval. Los inversores ven una oportunidad de negocio y eso hizo que la capitalización de las acciones estadounidenses aumentara en 1,62 billones de dólares este miércoles. Según el medio especializado, se trata del quinto mejor desempeño diario de la historia.

El 'New York Post', diario conservador, directamente titula 'DREAM TEAM' en mayúsculas. El periódico se extiende sobre el equipo de «ensueño» que va a formar Donald Trump para su regreso a la Casa Blanca. Entre estos, destaca como asesor el dueño de Tesla, Elon Musk, quien presumiblemente dirigirá una comisión centrada en reducir el despilfarro gubernamental.

Uno de los diarios más conocidos del mundo, 'The Washington Post', describe la derrota de Harris como «un veredicto doloroso para la izquierda». El medio propiedad de Jeff Bezos, dueño de Amazon, perdió más de 200.000 suscriptores la semana pasada tras no apoyar a la candidata 'azul' antes de las presidenciales. «Para Harris, que no es ajena a los reveses, fue una derrota devastadora, pero también un veredicto punzante para la izquierda estadounidense, que por segunda vez en tres elecciones presidenciales vio a su abanderada rechazada en una contienda marcada por oscuras vetas de populismo reaccionario», escribe el periodista Peter Jamison en la cabecera norteamericana.