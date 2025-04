'Unabomber' se suicidó en su celda mientras cumplía cadena perpetua en EE UU

Un día después de conocerse que el hombre que aterrorizó a Estados Unidos durante al menos 17 años por fabricar y enviar bombas por correo ... postal, Theodore Kaczynski, había sido encontrado muerto en su celda, fuentes de la investigación confirmaron ayer que se suicidó. El responsable de una serie de atentados, conocido como 'Unabomber', fue encontrado la madrugada del sábado inconsciente en su celda del Complejo Federal Correccional de Butner, en Carolina del Norte, donde cumplía cadena perpetúa a la que fue condenado en 1998.

Según el diario 'The New York Times', citando como fuentes a tres personas conocedoras de la situación, «el personal inicio medidas de reanimación», y aunque parecía haber surtido efecto en los signos vitales del recluso antes de llegar al hospital, una vez fue internado los médicos certificaron su muerte. Por su lado, un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones, citado por Fox News, explicó que «por seguridad y privacidad, esta dependencia no publica datos sobre la causa de la muerte de ningún interno. La razón oficial del fallecimiento se determina por un examen médico».

Kaczynski, de 81 años y que padecía cáncer en etapa avanzada, había ya intentado suicidarse en 1998, cuando esperaba su juicio, tratando de ahorcarse. Pese a que fue diagnosticado con un trastorno psiquiátrico, insistió en que no padecía problemas mentales. Luego se declaró culpable de los crímenes y fue sentenciado a ocho cadenas perpetuas, negándose así a ser defendido por los abogados que buscaban eximirlo alegando demencia.

Kaczynski, que estudió matemáticas en Harvard y fue profesor en la Universidad de California, admitió haber enviado bombas en dieciséis ocasiones entre 1978 y 1995, que dejaron a tres personas muertas y otras veintitrés heridas. Algunas de suma gravedad.