Trump no se presentará a las elecciones de 2028 si pierde el próximo 5 de noviembre El candidato republicano ha asegurado en una entrevista que no intentaría llegar a la Casa Blanca una cuarta vez si este año sale derrotado

Gonzalo Ruiz Lunes, 23 de septiembre 2024, 11:50 Comenta Compartir

Donald Trump ha anunciado que no se presentará a la presidencia de Estados Unidos en 2028 si pierde las elecciones del próximo 5 de noviembre. ... El candidato del Partido Republicano ha asegurado en una entrevista en el programa 'Full Measure' que una derrota en las urnas supondría no volverse a postular para la Casa Blanca: «No, no lo creo. Creo que esto será todo. No lo veo en absoluto», contestó al ser preguntado por la posibilidad de meterse en una campaña electoral por cuarta vez.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión