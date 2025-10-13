Trump fija su nueva misión en Rusia

Animado por el gran entusiasmo generado con el acuerdo de paz en Gaza, el presidente Trump afirmó que ahora toca enfocar los esfuerzos en la ... resolución de la guerra en Ucrania. «Es hora de centrarse en Rusia. Tenemos que acabar con lo la guerra de Rusia», declaró durante su discurso ante el parlamento israelí tras la liberación de los rehenes, señalando que su enviado de paz Steve Witkoff se concentrará en el conflicto.

Poco después se puso fecha a un nuevo encuentro entre el mandatario americano y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que ha hablado en dos ocasiones durante los últimos días y con quien se verá las caras el viernes en Washington para hablar sobre defensas aéreas y sobre las capacidades de largo alcance de Kiev. O sea, sobre los misiles Tomahawk que tanto temen en Moscú porque pueden alcanzar objetivos en territorio ruso alejado de la frontera.

Los proyectiles pueden alcanzar Moscú y Kiev cree que forzarían a Putin a negociar

A los comentarios de Trump le siguieron los del expresidente ruso Dimitri Medvédev, convertido en 'troll' del Kremlin, señalando que «el suministro de misiles estadounidenses Tomahawk a Ucrania podría terminar mal para todos, especialmente para Trump».

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, apoyó más tarde los comentarios de Medvédev sobre los Tomahawks, afirmando que «cualquiera que tenga un conocimiento básico del tema sabe que los especialistas estadounidenses tendrían que estar involucrados en el manejo de esos misiles». Señalaba así el temor a que la implicación, aunque sea indirecta, de personal militar occidental pueda suponer una chispa grave en las relaciones entre Washington y Moscú.

El pulso retórico surgió tras la afirmación de Trump de dar un ultimátum al presidente ruso Putin para forzarle a reanudar conversaciones de paz serias que pongan fin a la guerra o, de lo contrario, suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance. «¿Quieren que los Tomahawks vayan en su dirección? No lo creo», dejó caer Trump en un momento con la prensa que le acompañaba a Israel a bordo del Air Force One.

Los ucranianos argumentan, que esos proyectiles, capaces de llegar a la capital rusa, pondrían presión sobre el líder ruso Vladimir Putin para llevarle a la mesa de negociaciones. «Creo que tendré que hablar con Rusia con honestidad sobre los Tomahawks. Se lo dije al presidente Zelenski, porque son una nueva escalada de agresión. Le diré: 'mira, si esta guerra no se resuelve, puedo enviarles Tomahawks'. Rusia no necesita eso. Creo que es apropiado mencionarlo», agregó Trump.

Aunque aún no es final, la decisión marcaría un cambio significativo en el modelo de apoyo militar de Estados Unidos a Kiev, que expandiría el acceso a sistemas de ataque de alta precisión con capacidad nuclear, al tiempo que mantendría la autoridad de mando estadounidense.

«A través de la fuerza«

Zelenski, que describió la primera llamada de 30 minutos con Trump como «muy positiva y productiva» en un comunicado, felicitó a Trump por el acuerdo de paz en Gaza y señaló que si fue posible poner fin a esa guerra «seguramente también se podrán detener otras guerras, incluida la guerra rusa».

«Informé al presidente Trump sobre los ataques de Rusia a nuestro sistema energético y aprecio su disposición a apoyarnos. Discutimos oportunidades para en refuerzo de nuestra defensa aérea, así como acuerdos concretos en los que estamos trabajando para garantizar esto», escribió el líder ucraniano. «Hay buenas opciones e ideas sólidas sobre cómo fortalecernos verdaderamente. Es necesario que el lado ruso esté dispuesto a participar en una diplomacia real; esto se puede lograr a través de la fuerza».

En una segunda llamada de 40 minutos el domingo, que incluyó también al secretario de Estado Marco Rubio y a otros funcionarios estadounidenses, se discutió en detalle el estado del suministro de armas de Ucrania, la situación de su sector energético de cara al invierno y su arsenal de defensa aérea, especialmente los sistemas Patriot, que también son clave ante la ola de ataques nocturnos lanzados a diario por Rusia.