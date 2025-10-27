HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Kim Jong-un, en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas en 2019. AFP

Trump, «cien por cien dispuesto» a entrevistarse con Kim Jong-un en Corea del Norte

El presidente estadounidense podría organizar sobre la marcha una reunión con el dictador norcoreano durante su gira asiática, como ya hiciera en 2019

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:28

Comenta

De entre todos los lugares que Donald Trump recorrerá en su gira asiática, uno permanece entre interrogantes. Este no es otro que Corea del Norte, ... a cuyo dictador ha tratado de cortejar, aunque solo sea para apuntalar su cosmético perfil 'nobelable', de hombre de paz y entendimiento. El espectáculo del presidente estadounidense se rige por la imprevisibilidad, de modo que esta visita se mantiene como una teatral incógnita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  4. 4 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  5. 5 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  6. 6

    Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  7. 7

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»
  8. 8 La OCU alerta de nuevos casos de estafa: se están haciendo pasar por la Consejería de Sanidad
  9. 9

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  10. 10 Badajoz no se cansa de correr y disfruta de la carrera más larga de las que organiza la policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Trump, «cien por cien dispuesto» a entrevistarse con Kim Jong-un en Corea del Norte

Trump, «cien por cien dispuesto» a entrevistarse con Kim Jong-un en Corea del Norte