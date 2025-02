Trump no tiene quien le cante

Tras el atentado en Pensilvania, Donald Trump subió al escenario en su reaparición en público al ritmo del «God Bless the USA» (Dios bendiga a ... Estados Unidos) que interpretó en directo Lee Greenwood. «¿Alguien duda de que vaya a ser el próximo presidente de Estados Unidos?», preguntó el cantautor de música country, que le ha prestado su gran éxito para hacer de banda sonora en sus mítines. Un tema que se ha convertido en un himno para los seguidores del exinquilino de la Casa Blanca.

La canción está compuesta por uno de los pocos músicos que han mostrado su disposición a que el candidato republicano anime sus actos con sus melodías, un oasis en un desierto de silencio. Y no dudó en responder de forma afirmativa a la petición para entonar su balada patriótica en vivo con ocasión de la primera aparición del expresidente tras el intento de asesinato.

El líder republicano mantiene con el cantante una estrecha relación. Greenwood, quien se describe a sí mismo como conservador, es amigo cercano y socio de negocios de Trump. De su mano puso a la venta biblias con el mismo nombre que su ya icónica canción, por un módico precio de 60 dólares. Además de una traducción de la versión King James de las sagradas escrituras, la edición incluye copias de la Constitución de Estados Unidos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Declaración de Independencia y del Juramento de Lealtad, así como un estribillo manuscrito de la famosa canción de Greenwood. El pack completo para la que se anuncia como «la única Biblia respaldada por el presidente Trump».

Pero desde que Trump arrancó su carrera política ha tenido problemas con las melodías con las que acompañar sus discursos y enardecer a sus más fieles partidarios. Larga es la lista de artistas que le han prohibido utilizar sus creaciones desde la primera campaña electoral, lo que complica las opciones del equipo del expresidente para elegir una banda sonora.

Himno republicano

Esta amplia discografía vetada para el candidato republicano le obliga a ser cuidadoso con la banda sonora de su batalla electoral contra la demócrata Kamala Harris. Pero gracias a su amigo Greenwood, ganador de un premio Grammy, ha encontrado el 'God Bless The USA'. Una balada que se ha convertido en un himno para el Partido Republicano. Adopta este estatus desde hace 40 años cuando el artista vendió los derechos de la canción por un dólar para la campaña de Ronald Reagan, pero cuando se ha popularizado y ha encandilado a las bases republicanas ha sido en los últimos años tras sonar en el arranque de cientos de mitines de Donald Trump. Así, el republicano ha sacado fuerzas de flaqueza.

Otro de los temas populares que el multimillonario puede usar sin restricciones en los mítines es «It's a Man's World» de James Brown. Esta canción fue usada por Trump en su entrada triunfal en la Convención Republicana para aceptar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Es un mundo de hombres, un claro mensaje dirigido a su rival demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris.

Demanda millonaria

El pasado domingo los herederos de Isaac Hayes, el icono del soul, han demandado a Donald Trump, por usar la música del artista y le piden una compensación de 3 millones de dólares. En un mensaje publicado en la red X, la familia del compositor fallecido en 2008 anunciaba la demanda al expresidente y al equipo de su campaña por el uso no autorizado del tema 'Hold On, I'm Coming' en 134 ocasiones durante eventos celebrados en los últimos dos años.

We the family of @isaachayes Isaac Hayes Enterprises, represented by Walker & Associates, are suing @realDonaldTrump and his campaign for 134 counts copyright infringement for the unauthorized use of the song “Hold On I’m Coming” at campaign rallies from 2022-2024.



We demand… pic.twitter.com/GOBLz7ejYL — Isaac Hayes III (@IsaacHayes3) August 11, 2024

Los Rolling Stones llegaron a amenazar con una demanda al candidato a la presidencia estadounidense, pero no dieron el paso como sí ha hecho ahora la familia de Isaac Hayes. La banda británica advirtió al equipo de campaña del republicano por haber reproducido el tema «You Can't Always Get What You Want» para amenizar un mitin en 2020. Este hit de la banda británica ya había sido utilizado por Trump en 2016, por lo que los Stones pidieron que el republicano no hiciera sonar las canciones de la banda en sus actos de campaña. Pero Trump hizo oídos sordos hasta que el grupo advirtió con emprender acciones judiciales por el uso de sus canciones para las que no tiene licencia.

La última cantante en denunciar el uso de su música por parte de Trump ha sido Celine Dion. La canadiense ha criticado, a través de sus redes sociales, el uso que el candidato republicando hace de su canción 'My Heart Will Go On' en la campaña para la presidencia estadounidense. Y deja claro que el tema principal de la película 'Titánic' «no está autorizado de ninguna manera». Dion no respalda este uso ni ningún otro similar. Y termina su comunidad con un «¿En serio esa canción?», quizá en referencia a la utilización de una canción conocida por ser la banda sonora del hundimiento de un barco. Una cuestionada elección que fue la comidilla en redes sociales con una avalancha de bromas aprovechando el mal momento para la campaña de Trump después de que Kamala Harris el relevo de Joe Biden al frente de la candidatura republicana.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

Antes, en marzo, los herederos de Sinéad O'Connor habían exigido a Donald Trump que dejara de usar la música de la difunta artista irlandesa después de que el tema «Nothings Compares 2 U» fuera reproducida en un acto del candidato republicano.

Larga y diversa. Así se puede definir la lista de artistas o herederos que han vetado al expresidente el uso de sus creaciones musicales. Además de los ya citados, entre la música prohibida cuyos cantantes o representantes no quieren verse relacionados con el expresidente de ninguna forma se encuentran Rihanna, Pavarotti, Bruce Springsteen, Adele, Elton John, Village People, Queen, The Smiths, Pharrel Williams, Twisted Sister, Ozzy Osbourne, Prince, Axl Rose, R.E.M., Aerosmith, Tom Petty, Neil Young, Steven Tyler, George Harrison…